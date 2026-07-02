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Работники потеряют бронирование, если предприятие не поднимет среднюю зарплату до 26 тыс. грн

работа
У мужчин может исчезнуть «бронь» / Depositphotos

Предприятия могут потерять статус "критических", а работники — бронирование, если в этом месяце средняя зарплата не составит минимум 26 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила нардепка Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, постановлением правительства введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Также работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы.

Как рассказал министр экономики Алексей Соболев, в настоящее время в Украине забронировано более 1,3 млн человек.

За полтора года количество забронированных увеличилось на 300 тыс. человек, а критически важных предприятий увеличилось на 9 тыс. Под новые критерии попадает около 20% предприятий — им нужно подтвердить статус критичности до 10 августа.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Напомним, правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных,   повторно подтвердить этот статус   по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.  

Автор:
Светлана Манько