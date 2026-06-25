В Украине ужесточили требования к предприятиям для бронирования работников: основные изменения

Кабмин ужесточил критерии для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников, существенно увеличив требования объемов годового дохода и уровню средних заработных плат.

Как пишет Delo.ua, соответствующие изменения содержатся в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №6954 от 24 июня 2026 года.

Требования к зарплате

Средняя зарплата на предприятии теперь должна быть выше средней по стране за последний год. Для компаний от 50 человек – вдвое, для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов – втрое.

Средняя зарплата в Украине в 2025 году, по данным Госстата, составила 26,9 тысяч гривен.

То есть, средняя зарплата на предприятии (средняя, а не только бронированных), чтобы оно не потеряло право на бронирование, должно теперь стать минимум 53,8 тысяч гривен для компаний численностью от 50 человек и 80,7 тысяч для фирм от 20 человек.

Средняя зарплата в Украине в апреле 2026 года (последние официальные данные) составила 30,5 тысяч гривен.

Также для предприятий, работающих в трех и более областях, ввели два обязательных условия:

штат от 10 человек;

уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тыс. грн. по каждой из областей за последние три месяца.

Изменения для аграриев и лесного хозяйства

Минимальная площадь обрабатываемых угодий для агропредприятий выросла вдвое – с 500 до 1000 га, а порог годового дохода вырос с 20 млн грн до 40 млн грн.

Также теперь необходима копия налогового расчета с подтверждением контролирующего органа.

В то же время отменены два предыдущих подкритерия. относительно уплаты НДФЛ от 324 тыс. грн в квартал и владение 90% капитала других критических предприятий.

Площадь постоянного использования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно прибавляется финансовое условие – годовой доход от 10 млн грн.

Из перечня профильных КВЭД в этой области убрали охота, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.

Критерии критичности без изменений

Согласно приказу, критически важными по-прежнему считаются предприятия, которые:

имеют государственные гранты;

оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;

находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;

проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;

являются участниками индустриального парка;

заключили инвестдоговоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки полезных ископаемых.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Напомним, правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников

Также постановлением введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.