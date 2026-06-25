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В Украине ужесточили требования к предприятиям для бронирования работников: основные изменения
Кабмин ужесточил критерии для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников, существенно увеличив требования объемов годового дохода и уровню средних заработных плат.
Как пишет Delo.ua, соответствующие изменения содержатся в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №6954 от 24 июня 2026 года.
Требования к зарплате
Средняя зарплата на предприятии теперь должна быть выше средней по стране за последний год. Для компаний от 50 человек – вдвое, для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов – втрое.
Средняя зарплата в Украине в 2025 году, по данным Госстата, составила 26,9 тысяч гривен.
То есть, средняя зарплата на предприятии (средняя, а не только бронированных), чтобы оно не потеряло право на бронирование, должно теперь стать минимум 53,8 тысяч гривен для компаний численностью от 50 человек и 80,7 тысяч для фирм от 20 человек.
Средняя зарплата в Украине в апреле 2026 года (последние официальные данные) составила 30,5 тысяч гривен.
Также для предприятий, работающих в трех и более областях, ввели два обязательных условия:
- штат от 10 человек;
- уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тыс. грн. по каждой из областей за последние три месяца.
Изменения для аграриев и лесного хозяйства
Минимальная площадь обрабатываемых угодий для агропредприятий выросла вдвое – с 500 до 1000 га, а порог годового дохода вырос с 20 млн грн до 40 млн грн.
Также теперь необходима копия налогового расчета с подтверждением контролирующего органа.
В то же время отменены два предыдущих подкритерия. относительно уплаты НДФЛ от 324 тыс. грн в квартал и владение 90% капитала других критических предприятий.
Площадь постоянного использования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно прибавляется финансовое условие – годовой доход от 10 млн грн.
Из перечня профильных КВЭД в этой области убрали охота, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.
Критерии критичности без изменений
Согласно приказу, критически важными по-прежнему считаются предприятия, которые:
- имеют государственные гранты;
- оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;
- находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;
- проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;
- являются участниками индустриального парка;
- заключили инвестдоговоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки полезных ископаемых.
В Украине изменили правила бронирования работников предприятий
Напомним, правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.
Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников
Также постановлением введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.
Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.
Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.