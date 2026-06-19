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Минэкономики выявило превышение лимитов бронирования: бизнесу дали 10 дней на аннулирование отсрочок
Министерство экономики выявило превышение лимитов бронирования на предприятиях, имеющих статус критически важных. Им дали 10 дней на аннулирование сверхурочных отсрочок.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Отмечается, что по результатам проверки были зафиксированы случаи превышения разрешенных объемов бронирования как минимум на одного человека.
Работодателям направляются официальные письма с требованием устранить нарушения. Речь идет о необходимости немедленно отменить отсрочки работников, забронированных сверх установленных ограничений.
Превышение лимитов бронирования может стать основанием для отмены статуса критически важного предприятия, что влияет на возможность дальнейшего бронирования работников.
В Украине изменили правила бронирования работников предприятий
Напомним, правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.
Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников
Также постановлением введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.
Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.
Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.