Мінекономіки виявило перевищення лімітів бронювання: бізнесу дали 10 днів на анулювання відстрочок

Міністерство економіки виявило перевищення лімітів бронювання на підприємствах, які мають статус критично важливих. Їм дали 10 днів на анулювання понаднормових відстрочок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Зазначається, що за результатами перевірки було зафіксовано випадки перевищення дозволених обсягів бронювання як мінімум на одну особу.

Роботодавцям надсилаються офіційні листи з вимогою усунути порушення. Йдеться необхідність негайно скасувати відстрочки працівників, які заброньовані понад встановлені обмеження.

Перевищення лімітів бронювання може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства, що напряму впливає на можливість подальшого бронювання працівників.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Нагадаємо ,уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників

Також постановою запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.