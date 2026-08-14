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Полтавський та Єристівський ГЗК зупинилися: міськрада звернулася до Зеленського

руда
Полтавський та Єристівський ГЗК зупинилися / БЕБ

Горішньоплавнівська міська рада повторно звернулася до президента Володимира Зеленського через ситуацію з Полтавським та Єристівським гірничо-збагачувальними комбінатами. За даними міськради, підприємства повністю зупинили виробничу діяльність, а близько 3,8 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ залишаються заблокованими.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Горішньоплавнівську міську раду.

У зверненні депутати наголошують, що самі Полтавський та Єристівський ГЗК не перебувають під персональними санкціями, однак уже близько півтора року, за їхньою оцінкою, зазнають економічних наслідків санкційних обмежень.

У міськраді заявляють, що після першого звернення ситуація не покращилася, а стала критичною. Два комбінати разом формують понад 60% дохідної частини бюджету Горішньоплавнівської міської громади та близько 30% відповідних надходжень до бюджету Полтавської області.

Зупинка підприємств, за оцінкою депутатів, створює ризики для тисяч робочих місць та фінансової спроможності громади.

Серед факторів, які додатково погіршили становище ГЗК, міськрада називає російські удари по транспортній і портовій інфраструктурі, а також зростання собівартості виробництва. Зокрема, подорожчали електроенергія та залізничні вантажні перевезення.

Депутати звернулися до Зеленського як голови Ради національної безпеки і оборони з проханням втрутитися у ситуацію та знайти правовий механізм для відновлення бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам.

Нагадаємо, 5 серпня гірничорудна компанія Ferrexpo із основними активами в Україні вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції. Головними причинами стали постійна загроза російських атак на портову інфраструктуру та необхідність збереження обігових коштів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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