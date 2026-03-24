Залізорудні компанії ризикують втратити мільярди доларів через дорогий дизель

руда
Залізорудні компанії змінюють стратегію / Depositphotos

Світові лідери з видобутку залізної руди можуть зіткнутися з додатковими витратами на паливо обсягом у мільярди доларів, якщо ціни на дизельне пальне продовжуватимуть зростати. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як війна США з Іраном впливає на видобуток

Керівництво австралійської компанії Fortescue повідомило, що війна на Близькому Сході фактично зупинила поставки через Ормузьку протоку, що спричинило дефіцит нафтопродуктів.

Наразі вартість дизельного палива на біржах у Сінгапурі майже вдвічі перевищує довоєнні показники, піднявшись із 92,5 до понад 180 доларів за барель.

Для великих гравців ринку навіть незначні зміни вартості пального мають критичні наслідки.

Виконавчий директор Fortescue Діно Отранто зазначив, що кожна зміна ціни дизелю лише на 10 центів впливає на витрати компанії в обсязі 70 мільйонів доларів.

Для четвірки найбільших світових постачальників залізної руди таке коливання означає зміну структури витрат на пів мільярда доларів США.

Попри те, що компанії наразі забезпечені паливом із Південно-Східної Азії, подальша ескалація конфлікту в Ірані може поставити стабільність видобутку під загрозу.

Програма декарбонізації

У нинішніх умовах агресивна програма переходу на відновлювані джерела енергії стала для Fortescue стратегічною перевагою.

Завдяки електрифікації виробництва компанія планує заощадити щонайменше 100 мільйонів доларів на паливних витратах протягом наступних 12 місяців.

Програма декарбонізації, яка раніше викликала скептицизм у галузі, наразі дозволяє скорочувати споживання дизельного палива на мільярди літрів, що робить бізнес менш залежним від нестабільного ринку нафти.

Акціонери великих добувних компаній, які раніше критикували великі витрати на "зелені" технології, тепер вимагають прискорити процес декарбонізації.

Ризик тривалої зупинки поставок через Ормузьку протоку змушує бізнес шукати альтернативи традиційному паливу швидше, ніж планувалося.

Нагадаємо, нафтопереробні заводи по всьому світу змушені платити рекордні суми за фізичні обсяги сирої нафти. Брак звичних вантажів з Близького Сходу змушує переробників терміново шукати альтернативи в інших регіонах, що провокує різкі цінові стрибки на ринку.

Автор:
Тетяна Бесараб