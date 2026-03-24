Железнодорожные компании рискуют потерять миллиарды долларов из-за дорогого дизеля

Мировые лидеры по добыче железной руды могут столкнуться с дополнительными расходами на топливо в миллиарды долларов, если цены на дизельное топливо будут продолжать расти.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Как война США с Ираном влияет на добычу

Руководство австралийской компании Fortescue сообщило, что война на Ближнем Востоке фактически остановила поставки через Ормузский пролив, что повлекло за собой дефицит нефтепродуктов.

Стоимость дизельного топлива на биржах в Сингапуре почти вдвое превышает довоенные показатели, поднявшись с 92,5 до более 180 долларов за баррель.

Для крупных игроков рынка даже незначительные изменения стоимости горючего имеют критические последствия.

Исполнительный директор Fortescue Дино Отранто отметил, что каждое изменение цены дизеля всего на 10 центов влияет на расходы компании в объеме 70 миллионов долларов.

Для четверки крупнейших мировых поставщиков железной руды такое колебание означает изменение структуры затрат в полмиллиарда долларов США.

Несмотря на то, что компании обеспечены топливом из Юго-Восточной Азии, дальнейшая эскалация конфликта в Иране может поставить стабильность добычи под угрозу.

Программа декарбонизации

В нынешних условиях агрессивная программа перехода на возобновляемые источники энергии стала для Fortescue стратегическим преимуществом.

Благодаря электрификации производства компания планирует сэкономить минимум 100 миллионов долларов на топливных расходах в течение следующих 12 месяцев.

Программа декарбонизации, ранее вызывавшая скептицизм в отрасли, позволяет теперь сокращать потребление дизельного топлива на миллиарды литров, что делает бизнес менее зависимым от нестабильного рынка нефти.

Акционеры крупных добывающих компаний, ранее критиковавших большие затраты на "зеленые" технологии, теперь требуют ускорить процесс декарбонизации.

Риск длительной остановки поставок через Ормузский пролив заставляет бизнес искать альтернативы традиционному топливу быстрее, чем планировалось.

Напомним, нефтеперерабатывающие заводы по всему миру вынуждены платить рекордные суммы за физические объемы сырой нефти. Нехватка привычных грузов с Ближнего Востока заставляет переработчиков срочно искать альтернативы в других регионах, что провоцирует резкие ценовые скачки на рынке.