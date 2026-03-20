Нефтеперерабатывающие заводы вынуждены платить рекордные премии за замену нефти с Ближнего Востока

Нефтеперерабатывающие заводы по всему миру вынуждены платить рекордные премии за физические объемы сырой нефти. Нехватка привычных грузов с Ближнего Востока заставляет переработчиков срочно искать альтернативы в других регионах, что провоцирует резкие ценовые скачки на рынке.

Традиционно цены на сотни малоизвестных сортов нефти отклоняются от мировых эталонов Brent или WTI всего на один-два доллара. Однако сейчас эти разницы выросли до премий в 10 долларов за баррель и больше.

Такое аномальное удорожание отражает реальный дисбаланс спроса и предложения, поскольку азиатские НПЗ пытаются обеспечить бесперебойную работу в условиях изоляции ключевого логистического канала.

В Юго-Восточной Азии стоимость таких сортов, как малайзийский Labuan или вьетнамский Bach Ho, превысила цену Dated Brent более чем на 10 долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается с американской нефтью, поставляемой в Азию: премии на нее достигли 12–15 долларов за баррель.

Несмотря на высокую стоимость сырья, нефтепереработчики продолжают закупки, поскольку высокие цены на готовое топливо все еще позволяют получать значительную прибыль от переработки.

Нефтеперерабатывающие заводы расширяют свой поиск

Азиатские компании активизировали закупки в Атлантическом бассейне, забронировав около 60 миллионов баррелей американской нефти для апрельской загрузки. Это привело к резкому росту фрахтовых ставок на танкеры.

Спрос сместился и на европейские сорта: норвежская нефть Johan Sverdrup, которая обычно торгуется на уровне эталона, теперь стоит на 11,30 доллара дороже Brent.

Похожая динамика наблюдается и для американского сорта Mars, ставшего ключевой заменой ближневосточной нефти.

Азия не может отказаться от нефти с Ближнего Востока

Замена ближневосточной нефти остается сложной из-за технических особенностей заводов в Китае, Индии и Южной Корее.

Многие предприятия спроектированы под тяжелую и кислую нефть из Персидского залива, поэтому они не могут легко перейти на более легкие сорта из Атлантики.

Это создает избыточный спрос на специфические марки, такие как Johan Sverdrup, которые по составу близки к потерянным иранским и арабским поставкам.

Напомним, Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод и крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа.