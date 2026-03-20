Нафтопереробні заводи змушені платити рекордні премії за заміну нафти з Близького Сходу

Нафтопереробні заводи по всьому світу змушені платити рекордні премії за фізичні обсяги сирої нафти. Брак звичних вантажів з Близького Сходу змушує переробників терміново шукати альтернативи в інших регіонах, що провокує різкі цінові стрибки на ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Традиційно ціни на сотні маловідомих сортів нафти відхиляються від світових еталонів Brent або WTI лише на один-два долари. Проте зараз ці різниці зросли до премій у 10 доларів за барель і більше.

Таке аномальне подорожчання відображає реальний дисбаланс попиту та пропозиції, оскільки азійські НПЗ намагаються забезпечити безперебійну роботу в умовах ізоляції ключового логістичного каналу.

У Південно-Східній Азії вартість таких сортів, як малайзійський Labuan або в'єтнамський Bach Ho, перевищила ціну Dated Brent на понад 10 доларів.

Аналогічна ситуація спостерігається з американською нафтою, що постачається до Азії: премії на неї сягнули 12–15 доларів за барель.

Попри високу вартість сировини, нафтопереробники продовжують закупівлі, оскільки високі ціни на готове паливо все ще дозволяють отримувати значні прибутки від переробки.

Нафтопереробні заводи розширюють свій пошук

Азійські компанії активізували закупівлі в Атлантичному басейні, забронювавши близько 60 мільйонів барелів американської нафти для квітневого завантаження. Це призвело до різкого зростання фрахтових ставок на танкери.

Попит змістився і на європейські сорти: норвезька нафта Johan Sverdrup, яка зазвичай торгується на рівні еталона, тепер коштує на 11,30 долара дорожче за Brent.

Схожа динаміка спостерігається і для американського сорту Mars, який став ключовою заміною близькосхідній нафті.

Азія не може відмовитися від нафти з Близького Сходу

Заміна близькосхідної нафти залишається складною через технічні особливості заводів у Китаї, Індії та Південній Кореї.

Багато підприємств спроектовані під "важку" та "кислу" нафту з Перської затоки, тому вони не можуть легко перейти на "легші" сорти з Атлантики.

Це створює надлишковий попит на специфічні марки, такі як Johan Sverdrup, які за складом найближчі до втрачених іранських та арабських поставок.

Нагадаємо, Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу.