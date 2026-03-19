Іран атакував найбільший у світі комплекс виробництва СПГ у Катарі

Іран завдав ракетного удару по промисловому місту Рас-Лаффан в Катарі, де розташований великий нафтопереробний завод і найбільший у світі завод з виробництва скрапленого природного газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила державна нафтогазова компанія Катару QatarEnergy.

Зазначається, що ракетна атака була завдана по промисловому місту Рас-Лаффан, де розташований найбільший у світі кластер з виробництва скрапленого природного газу.

Внаслідок ударів спалахнули пожежі та зафіксовано значні збитки.

Міністерство внутрішніх справ Катару повідомило, що пожежу попередньо взяли під контроль і постраждалих немає. МЗС назвало дії Ірану прямою загрозою національній безпеці та стабільності регіону.

  "Міністерство також повторює, що держава Катар залишає за собою право реагувати відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй та права на самооборону, гарантованого міжнародним правом, наголошуючи, що вона без вагань вживе всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки та безпеки своїх громадян та мешканців", – додали у повідомленні.

Виробництво СПГ у Катарі становить близько 20% світового обсягу і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на це паливо як на азійському, так і на європейському ринках. Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США. На азійських клієнтів припадає 82% клієнтської бази державної QatarEnergy.

Нагадаємо, Катар 4 березня повністю припинив виробництво скрапленого газу через атаки Ірану, а повернення до нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць.

При цьому ціни на природний газ вже зросли на 30%, оскільки війна на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки та порушувати поставки морським транспортом.

Експерти вважають, що ці удари можуть призвести до зростання цін на СПГ на світовому ринку близько 50%. Особливо від цього може постраждати Європейський Союз, а також низка країн східної Азії, які залежні від катарського газу.

Автор:
Світлана Манько