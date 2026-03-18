Ізраїль завдав авіаудару по найбільшому газовому родовищу Ірану

Ізраїль завдав авіаудару по об’єктах газової інфраструктури Ірану в районі родовища Південний Парс та міста Асалує.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Jerusalem Post.

Під удар потрапили нафтохімічні об’єкти на родовищі Південний Пар - частини найбільшого у світі родовища, яке спільно розробляється Іраном і Катаром. У 2025 році видобуток на іранській частині родовища досяг рекордних 730 млн кубометрів на добу.

За попередніми даними, точний обсяг пошкоджень поки що невідомий.

Джерело підтвердило газеті The Jerusalem Post, що цілями атаки стали об’єкти, пов’язані з газовою промисловістю Ірану в Південному Парсі та Асалуї.

Ізраїльський чиновник також заявив виданню, що удар був скоординований зі Сполученими Штатами та був спрямований на найбільший газовий об’єкт Ірану в провінції Бушер.

За словами співрозмовника, попередні удари по нафтовій інфраструктурі викликали занепокоєння через ризик різкого зростання світових цін, тоді як атаки на газові об’єкти вважаються менш чутливими для ринку.

Після атаки міжнародні гравці закликали до стриманості. Речник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі заявив, що удари по енергетичній інфраструктурі є "небезпечним та безвідповідальним кроком" і становлять загрозу глобальній енергетичній безпеці, а також екології регіону.

Міністерство закордонних справ Росії також засудило удар поблизу іранської атомної електростанції Бушер та закликало США і Ізраїль припинити атаки на ядерні об’єкти Ірану.

Водночас Іран повідомив Міжнародному агентству з атомної енергії, що внаслідок атаки ніхто не постраждав і значних руйнувань на ядерному об’єкті не зафіксовано.

Зауважимо, загострення ситуації навколо Ірану вже відбивається на європейському газовому ринку та може створити додаткові ризики для проходження наступного опалювального сезону в Україні.