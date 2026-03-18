США послаблюють нафтові санкції проти Венесуели через війну в Ірані

США послаблять нафтові санкції проти Венесуели, щоб стабілізувати ціни на ринку, які злетіли через війну в Ірані.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Нові кроки включають видачу індивідуальних ліцензій іноземним компаніям, що дозволить їм працювати в країні без ризику порушення американських обмежень.

Як пише Bloomberg, білий дім розглядає можливість впровадження ширшого механізму, який полегшить вхід на венесуельський ринок для великого кола міжнародних гравців.

Серед компаній, що очікують на дозвіл від Міністерства фінансів США, фігурують індійська державна ONGC Videsh Ltd, шведська Maha Capital AB та бразильська J&F Investimentos.

Офіційні представники адміністрації наголошують, що ці заходи є необхідними для відновлення економічного процвітання регіону та стабілізації глобального ринку.

Вплив іранського конфлікту на енергетичну політику

Війна в Ірані змушує Вашингтон прискорювати зусилля з відновлення нафтового сектору Венесуели, де зосереджені одні з найбільших запасів нафти у світі.

З моменту початку бойових дій світові ф'ючерси на нафту зросли більш ніж на 40%, що призвело до подорожчання бензину до рекордних показників останніх років.

Очікується, що приватний сектор інвестує близько 100 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття в інфраструктуру Венесуели, яка наразі перебуває у занедбаному стані.

Прогнози щодо реального зростання видобутку

Попри оптимізм адміністрації, галузеві експерти сумніваються у можливості швидкого нарощування обсягів виробництва.

Наразі Венесуела видобуває близько 1 мільйона барелів на день, що становить лише третину від показників 1990-х років. Через корупцію та багаторічну відсутність інвестицій енергетична інфраструктура країни значно зруйнована.

Аналітики прогнозують, що у 2026 році видобуток зросте не більше ніж на 300 000 барелів на день, що матиме лише маргінальний вплив на світовий попит.

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.