США ослабляют нефтяные санкции против Венесуэлы из-за войны в Иране

США ослабят нефтяные санкции против Венесуэлы, чтобы стабилизировать взлетевшие из-за войны в Иране цены на рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Новые шаги включают в себя выдачу индивидуальных лицензий иностранным компаниям, что позволит им работать в стране без риска нарушения американских ограничений.

Как пишет Bloomberg, белый дом рассматривает возможность внедрения более широкого механизма, который облегчит вход на венесуэльский рынок для большого круга международных игроков.

Среди компаний, ожидающих разрешения от Министерства финансов США, фигурируют индийская государственная ONGC Videsh Ltd, шведская Maha Capital AB и бразильская J&F Investimentos.

Официальные представители администрации подчеркивают, что эти меры необходимы для восстановления экономического процветания региона и стабилизации глобального рынка.

Влияние иранского конфликта на энергетическую политику

Война в Иране заставляет Вашингтон ускорять усилия по восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы, где сосредоточены одни из самых больших запасов нефти в мире.

С момента начала боевых действий мировые фьючерсы на нефть выросли более чем на 40%, что привело к удорожанию бензина до рекордных показателей последних лет.

Ожидается, что частный сектор инвестирует около 100 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия в инфраструктуру Венесуэлы, которая находится в заброшенном состоянии.

Прогнозы по реальному росту добычи

Несмотря на оптимизм администрации, отраслевые эксперты сомневаются в возможности быстрого наращивания объемов производства.

В настоящее время Венесуэла добывает около 1 миллиона баррелей в день, что составляет лишь треть показателей 1990-х годов. Из-за коррупции и многолетнего отсутствия инвестиций энергетическая инфраструктура страны значительно разрушена.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году добыча вырастет не более чем на 300 000 баррелей в день, что будет иметь только маргинальное влияние на мировой спрос.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.