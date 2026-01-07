Запланована подія 2

Трамп объявил о продаже венесуэльской нефти на мировых рынках и модернизации энергосистемы

Новый этап в сотрудничестве США и Венесуэлы: / Freepik

Соединенные Штаты и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба правительства США.

Энергетическое соглашение между США и Венесуэлой

Как сообщается, в течение последних двух десятилетий Венесуэла переживала экономический спад из-за коррупции, насилия и политики социализма, что негативно повлияло на благосостояние граждан и привело к финансированию международного терроризма. 3 января 2026 года США арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в многочисленных насильственных преступлениях, включая наркотеррористический сговор.

6 января 2026 года президент Трамп объявил об энергетическом соглашении, предусматривающем продажу венесуэльской сырой нефти на мировом рынке в пользу США, Венесуэлы и союзников. Продажи планируются в объеме 30-50 миллионов баррелей и будут продолжаться бессрочно. Все средства от продаж будут поступать на контролируемые США счета, чтобы обеспечить прозрачность и законность распределения доходов.

В рамках соглашения Соединенные Штаты предоставят Венесуэле легкую нефть для смешивания и оптимизации добычи тяжелого сырья, а также разрешат импорт необходимого оборудования, деталей и услуг для модернизации нефтепромыслов. Это будет способствовать быстрому возобновлению производства и стимулировать экономический рост.

Кроме того, соглашение предусматривает модернизацию электросети Венесуэлы, которая в течение лет приходила в упадок из-за недостаточного финансирования и неэффективного управления. Обновление энергетической инфраструктуры позволит увеличить добычу нефти, улучшить экономические возможности и повысить качество жизни венесуэльцев.

Министерство энергетики США и временные власти Венесуэлы уже начали работу по реализации соглашения с участием частного сектора и международных партнеров.

Напомним, временные власти Венесуэлы передадут в США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной нефти. Ее продадут по рыночной цене. Каракас и Вашингтон достигли соглашения об экспорте венесуэльской сырой нефти в Соединенные Штаты на сумму до 2 миллиардов долларов.

После того как Трамп заявил, что США достигли соглашения об импорте венесуэльской сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов, цены на нефть упали.

Автор:
Ольга Опенько