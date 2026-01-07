США получат от 30 до 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы на $2 млрд

Временные власти Венесуэлы передадут в США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной нефти. Ее продадут по рыночной цене. Каракас и Вашингтон достигли соглашения об экспорте венесуэльской сырой нефти в Соединенные Штаты на сумму до 2 миллиардов долларов

Как пишет Delo.ua, об этом президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, он будет лично гарантировать, что вырученные финансы пойдут исключительно на благо народов обеих стран.

План должен "немедленно" выполнить министр энергетики Крис Райт. Нефть перевезут на судах-хранилищах и доставят непосредственно в разгрузочные доки в Штатах.

Как пишет Reuters, это соглашение является весомым признаком того, что правительство Венесуэлы реагирует на требование Трампа открыться для американских нефтяных компаний или рисковать дальнейшим военным вмешательством.

Президент США заявил, что хочет, чтобы временный президент Делси Родригес предоставила американским и частным компаниям "полный доступ" к нефтяной промышленности Венесуэлы.

Из-за декабрьского эмбарго страна накопила огромные запасы нефти в танкерах, которые не могла сбыть. Кульминацией конфликта стал захват Николаса Мадуро американскими военными в минувшие выходные.

Пока США готовят почву для работы своих компаний, в Венесуэле заявляют о незаконном захвате лидера и попытке Вашингтона установить контроль над национальными залежями нефти.

Напомним, после задержания Мадуро 3 января 2026 года цены на нефть начали снижаться. Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.

В среду, 7 января, после того, как Трамп заявил, что США достигли соглашения об импорте венесуэльской сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов, цены на нефть упали еще ниже.