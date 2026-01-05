Цены на нефть снижаются: глобальные запасы успокоили рынок после задержания Мадуро

В понедельник цены на нефть продемонстрировали понижение, поскольку достаточные мировые запасы сырья успокоили рынок после резонансного задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 60,54 доллара за баррель, а американская WTI потеряла в цене до 57,04 доллара.

Реакция рынка

После задержания Николаса Мадуро в Нью-Йорке президент Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей страной и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.

Несмотря на заявления венесуэльских чиновников о похищении лидера, рынок отреагировал спокойно. Аналитики отмечают, что текущий избыток сырья на мировом рынке позволяет избежать немедленного ценового скачка даже в случае остановки венесуэльского экспорта.

Прогнозы аналитиков

Эксперты Goldman Sachs оценивают риски для нефтяных котировок как умеренные и оставляют свои прогнозы на 2026 год неизменными. Многое зависит от дальнейшей санкционной политики США и того, насколько быстро новая администрация в Каракасе сможет изменить режим.

В JP Morgan считают, что изменение режима в Венесуэле сразу же станет одним из самых больших рисков для мировых перспектив поставки нефти на 2026-2027 годы и в дальнейшем, поскольку это может открыть путь для значительных инвестиций.

Добыча и позиция ОПЕК+

В настоящее время инфраструктура нефтеперерабатывающей промышленности Венесуэлы не пострадала в результате военной операции США. Специалисты RBC Capital предполагают, что в случае полной отмены санкций страна сможет дополнительно поставлять на рынок несколько сотен тысяч баррелей нефти каждый день.

Дополнительным фактором стабилизации рынка стало воскресное решение стран ОПЕК+, постановивших сохранить текущие объемы добычи без изменений, что обеспечило прогнозируемость предложения на фоне политической турбулентности.

Напомним, мировые цены на нефть остаются на очень низком уровне. Тем временем украинский оптовый рынок горючего уже успел отреагировать на увеличение акцизов на топливо с 1 января. За первый рабочий день 2026 дизтопливо в группе в среднем подорожало на 50 коп./л, что обусловлено увеличением акцизов на топливо с 1 января. Оптовые цены на бензин пока остались без изменений, хотя и должны увеличиться в течение января на 1,8 грн/л.