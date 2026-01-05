Ціни на нафту знижуються: глобальні запаси заспокоїли ринок після затримання Мадуро

У понеділок ціни на нафту продемонстрували зниження, оскільки достатні світові запаси сировини заспокоїли ринок після резонансного затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися до 60,54 долара за барель, а американська WTI втратила в ціні до 57,04 долара.

Реакція ринку

Після затримання Ніколаса Мадуро в Нью-Йорку президент Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною країною та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.

Попри заяви венесуельських посадовців про «викрадення» лідера, ринок відреагував спокійно. Аналітики зазначають, що поточний надлишок сировини на світовому ринку дозволяє уникнути негайного цінового стрибка навіть у разі зупинки венесуельського експорту.

Прогнози аналітиків

Експерти Goldman Sachs оцінюють ризики для нафтових котирувань як помірні та залишають свої прогнози на 2026 рік незмінними. Багато залежить від подальшої санкційної політики США та того, наскільки швидко нова адміністрація у Каракасі зможе змінити режим.

У JP Morgan вважають, що зміна режиму у Венесуелі одразу ж стане одним із найбільших ризиків для світових перспектив постачання нафти на 2026–2027 роки та надалі, оскільки це може відкрити шлях для значних інвестицій.

Видобуток та позиція ОПЕК+

Наразі інфраструктура нафтопереробної промисловості Венесуели не постраждала внаслідок військової операції США. Фахівці RBC Capital припускають, що у разі повного скасування санкцій країна зможе додатково постачати на ринок кілька сотень тисяч барелів нафти щодня.

Додатковим фактором стабілізації ринку стало недільне рішення країн ОПЕК+, які постановили зберегти поточні обсяги видобутку без змін, що забезпечило прогнозованість пропозиції на фоні політичної турбулентності.

Нагадаємо, світові ціни на нафту залишаються на дуже низькому рівні. Тим часом український гуртовий ринок пального вже встиг відреагувати збільшення акцизів на пальне з 1 січня. За перший робочий день 2026 року дизпальне в гурті в середньому здорожчало на 50 коп./л, що зумовлено збільшенням акцизів на пальне з 1 січня. Гуртові ціни на бензин поки що залишилися без змін, хоча й мають зрости протягом січня на 1,8 грн/л.