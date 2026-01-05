Нафта залишається дешевою після святкування Нового року: якими будуть ціни на українських АЗС

Світові ціни на нафту залишаються на дуже низькому рівні. Тим часом український гуртовий ринок пального вже встиг відреагувати збільшення акцизів на пальне з 1 січня. Ці фактори визначать ціну на пальне в найближчі тижні.

Наприкінці минулого тижня нафтові котирування продовжили зниження на тлі побоювань інвесторів щодо надлишку сировини на світовому ринку. У суботу, 3 січня, американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Ця країна володіє найбільшими розвіданими запасами сирої нафти у світі, але за останні десятиліття видобуток значно скоротився через неефективне управління та санкції. Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу заявив, що американські компанії інвестуватимуть, щоб відновити видобуток. Втім аналітики сумніваються, що ці додаткові барелі венесуельської нафти швидко опиняться на світовому ринку. Глобальні нафтові компанії зважатимуть на те, що інфраструктура венесуельської нафтогазової галузі застаріла. Тож уряду цієї країни потрібно буде багато зробити для реформування законодавства, щоб залучити великі інвестиції для модернізації. Навіть якщо Трампу та його команді вдасться забезпечити стабільність у Венесуелі та залучити інвестиції в цю країну, бізнесу знадобиться 5–7 років, щоб наростити видобуток.

Станом на вечір п’ятниці, 2 грудня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на лютий здешевшали на $0,1 за барель, або на 0,16%, — до $60,75 за барель, а лютневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшилися на $0,1, або на 0,17%, — до $57,32 за барель.

Тим часом представники картелю ОПЕК+ під час засідання в неділю, 4 січня, вирішили зберегти стабільний видобуток нафти попри новини про захоплення Мадуро. За повідомленням Reuters, між ключовими членами картелю — Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами — зростає політична напруга на тлі військового протистояння в Ємені, оскільки нещодавно група бойовиків, яких підтримує ОАЕ, захопила значну територію в перехідного уряду, який підтримують саудити.

Дизель у гурті дорожчає через новий акциз, а бензин опинився в "підвішеному стані"

За словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, за перший робочий день 2026 року дизпальне в гурті в середньому здорожчало на 50 коп./л, що зумовлено збільшенням акцизів на пальне з 1 січня. Протягом цього тижня ціна дизпалива продовжить дорожчати (всього в січні дизель у гурті додасть у ціні 2,2 грн/л).

Гуртові ціни на бензин поки що залишилися без змін, хоча й мають зрости протягом січня на 1,8 грн/л. Але, за словами експерта, цей вид пального зараз перебуває в "підвішеному стані". У середині грудня в парламенті провалили голосування за закон, який мав продовжити перехідний період на продаж бензину виключно зі спиртом. Тож формально з 1 січня мережам АЗС, які продають бензин без біоетанолу, загрожує штраф у розмірі 18 168 грн за кожні 1000 літрів. Однак наразі в гурті лише одна компанія пропонує суміш виробництва OMV (Румунія). Тож, на думку експерта, якщо для бізнесу дійсно існують ризики штрафів, обсягів постачання палива зі спиртом для ринку буде недостатньо.

Зараз ми очікуємо роз'яснення від влади, щодо того, як буде регулюватися колізія, яку викликав провал голосування за біоетанольний законопроєкт Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

Він вказує, що за минулий тиждень ціни на пальне на АЗС залишилися переважно незмінними. Однак у першій декаді січня очікуються спроби з боку ритейлерів підвищити ціну на паливо на 50–70 коп./л .

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін сумнівається, що мережі підвищать ціни на заправках через високу маржу мереж АЗС та конкуренцію . На його думку, через похолодання споживання палива в країні може знизитися. Крім того, якщо температура в Ізмаїлі впаде нижче −5 °C, ускладниться постачання палива Дунаєм.

Крім того, бізнесмен очікує, що новини про арешт Мадуро спричинять падіння цін на глобальних нафтових ринках уже на початку цього тижня, що також позначиться на котируваннях пального в ЄС.

Нові акцизи зупинили падіння цін на газ

Наприкінці минулого тижня алжирська компанія Sonatrach, яка є ключовим гравцем на ринку LPG в Середземномор'ї, опублікувала ціни на грудень: пропан здорожчав на $5/т — до $475/т, а ціни на бутан залишилися незмінними — $485/т.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, гуртові ціни на пропан-бутан в Україні стабілізувалися після падіння напередодні Нового року. Головними чинниками стали підвищення акцизу з 1 січня, а також невелике здорожчання котирувань Sonatrach. Цього тижня бізнесмен не очікує суттєвих змін ні на АЗС, ні в гурті, оскільки фактор нових акцизів знівельований профіцитом газу на ринку .

На минулому тижні в Ізмаїл зайшло декілька суден з великим обсягом ресурсу. Тож пропозиції зараз більше ніж попиту, який падає. Ми б навіть чекали на здешевшання галу, якби не акциз Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 34,99

Дані: застосунки мереж АЗС.