Штрафи за бензин без біоетанолу стартують з 1 січня: чи чекати колапсу на АЗС

Парламент не затвердив продовження перехідного періоду на продаж бензину виключно зі спиртом . З Нового року АЗС, які продають бензин без біоетанолу, загрожує штраф у розмірі 18 168 грн за кожні 1000 літрів. Однак учасники ринку очікували відтермінування нового порядку на паливному ринку, тож спиртовий бензин в країну не завозили та на місці не виробляли. За суворого дотримання норм законодавства та фізичної відсутності спиртового бензину Україні загрожує транспортний колапс.

Бензин без спирту: штрафи повертаються

17 січня під час голосування за законопроєкт № 13219 у парламенті не вистачило голосів для його ухвалення в другому читанні. Одна з його норм передбачала відтермінування штрафних санкцій за продаж бензину без додавання не менше 5% біоетанолу. Ще 1 травня в Україні набув чинності закон, який зобов’язує продавців палива це робити, але штрафи за його порушення були відтерміновані. Тож норма хоч і є чинною, фактично була сплячою.

Пальне з 5% вмістом біоетанолу нетипове для ЄС, звідки Україна імпортує бензин. Там давно діє стандарт Е10, що передбачає вміст спирту в бензині від 7% до 10%. Таким чином, європейським виробникам для постачання бензину Е5 в Україну довелося би створювати окремі потужності для змішування, окремі резервуари та окрему логістику. Це призвело б до здорожчання бензину. А в Україні змішування не організовували, оскільки це довелося б робити на території нафтобаз де б накопичувалися значні обсяги палива. Але від початку війни оператори намагаються доставляти паливо з-за кордону одразу напряму на АЗС, щоб не ризикувати великими втратами у разі ворожих атак.

Тому наприкінці червня парламент відтермінував штрафи за бензин без біоетанолу до 1 січня 2026 року.

Законодавча ініціатива, яка розглядалася 17 грудня, пропонувала відтермінувати знову штрафи за продаж бензину без спирту до 1 липня 2026 року, а також одразу перейти на чинний європейський стандарт Е10.

Після провалу голосування законопроєкт було передано на повторне друге читання. За оцінками експертів, опитаних Delo.ua, його можуть розглянути знову лише 15 січня 2026 року. Таким чином щонайменше два тижні кожна АЗС ризикує отримати чималі штрафи.

Тож за кожні 1000 літрів відпущеного бензину без спирту їм доведеться заплатити штраф 18 168 грн. Крім того, учасників ринку можуть оштрафувати 227 100 - 333 080 грн, якщо вони не повідомлятимуть державні органи про вміст спирту в бензині.

Чи варто чекати на дефіцит бензину

Попри формальне повернення штрафів, більшість опитаних Delo.ua галузевих експертів та учасників ринку не очікують серйозних проблем з початку Нового року. Досі існував повний консенсус між Міністерством енергетики, профільним парламентським комітетом та всім паливним ринком, що штрафи треба знову відкласти. Тож держава, вважає засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін, не розпочне полювання на порушників нового закону.

"Я думаю, всі з 1 січня ігноруватимуть цю вимогу, бо розуміють, що ситуація незабаром зміниться. Можна не надати зразки й сплатити штраф — більшість дрібних мереж так і вчинять. А великі мережі з потужними юридичними відділами судитимуться", — каже бізнесмен.

З цим погоджується директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Наприкінці листопада в Міністерстві енергетики відбулася нарада, де учасників ринку запевнили, що відтермінування штрафів буде продовжено.

"Я думаю, що нічого страшного з 1 січня не станеться. Всі везтимуть бензин, як і раніше, і сподіватимуться, що держава поставиться до ситуації з розумінням. Масове штрафування імпортерів в умовах, коли країні потрібне пальне для генераторів, стало б для держави пострілом у власну ногу й могло призвести до колапсу на ринку. Тим паче ринок тут ні в чому не винен", — розмірковує Куюн.

Він вважає, що за відсутності суворого контролю ситуація ніяк не вплине на ціни. В протилежному разі мережі просто припинять продавати бензин.

На думку аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, є ймовірність, що депутати проголосують за відтермінування вже 27 грудня. Якщо ж цього не станеться, масові штрафи для мереж АЗС малоймовірні. За його інформацією, учасники ринку наразі ніяк не готуються виконувати норму про обов’язковий продаж бензину Е5.

"З іншого боку, не варто виключати сценарію, за яким Державна екологічна інспекція скористається колізією, щоб продемонструвати свою ефективність. Тоді учасників ринку дійсно можуть штрафувати", — зазначає Сіренко.

Тож паливному ритейлу та водіям залишається сподіватися на те, що державні органи пійдуть до питання з розумінням, а не формально.