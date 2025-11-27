Бензин без спирту дозволять до 1 липня 2026: відсоток біоетанолу в пальному збільшать

Норму про обов'язкове додавання спирту в бензин хочуть знову перенести на пів року. Профільний комітет Верховної ради вже схвалив необхідні зміни та відправив законопроєкт на голосування в парламент. За новими правилами норма почне діяти з 1 липня 2026 року, а обов'язкова частка спирту в бензині складатиме мінімум 7%.

Чому з першої спроби не вдалося

Закон, який забов'язував українських продавців палива додавати в бензин не менше 5% біоетанолу, почав діяти ще 1 травня. Але вже наприкінці червня в парламенті відтермінували штрафи за продаж бензину без спирту до 1 січня 2026 року. Законодавці залишили закон чинним, але відтермінували дію норми про штрафи за його невиконання. Тож зараз бензин у спирт додають лише за бажанням.

За місяць це відтермінування добіжить до кінця, але ринок все ще не готовий до обов'язкового переходу спиртовий бензин. За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, основною причиною цього відтермінування стала неможливість змішувати пальне зі спиртом в українських реаліях.

Закон вимагав продавати бензин Е5 з 5% біоетанолу в бензині з допустимою похибкою ±1%. Однак таке пальне нетипове для країн ЄС, де вже давно діє норма про спиртовий бензин Е10 зі вмістом спирту від 7% до 10%. Таким чином, для того, щоб продавати українцям бензин E5 європейським виробникам потрібно було будувати окремі потужності для змішування бензину зі спиртом, окремі резервуари та окрему логістику.

"Тож трейдери просили виписати закон так, щоб купувати той же бензин, який німці чи поляки роблять для себе. Щоб їм було байдуже кому його вантажити, і тоді не буде необхідності в переплатах за продукт", — каже Куюн.

При цьому змішувати пальне зі спиртом в Україні було просто ніде: Кременчуцький НПЗ зруйнували, а трейдери боялися організовувати це на нафтобазах, де довелось би накопичувати чутливі об’єми пального, через побоювання російських атак.

Що пропонують депутати

Нову норму пропонують, як одну з численних правок до законопроєкту №13219 до другого читання, який стосується удосконалення процедур аукціонів на будівництво нової зеленої генерації. За словами одного з членів комітету, це було зроблено, щоб встигнути ухвалити ці законодавчі зміни до кінця року.

Згідно з текстом правки який є у наявності Delo.ua, норма про штрафи за бензин без спирту знову почне діяти з 1 липня 2026. Крім того, частка біоетанолу в бензині має складати не менш як 7%, тобто мова йде вже про бензин Е10, який діє у сусідній Польщі з 2024 року.

Зазначена вимога, як і раніше, не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище та бензини, що постачаються для потреб:

Міністерства оборони України;

Державного агентства з управління резервами України;

Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Один з авторів правки, депутат від "Слуги Народу" та член енергокомітету Олег Семінський в коментарі Delo.ua розповів, що вже зараз трейдери імпортують в Україну спиртові бензини зі вмістом до 10% спирту, тож ринок фактично готовий до впровадження нової норми. А після закінчення війни змішувати паливо зі спиртом зможуть змішувати в Україні, тим більше що український біоетанол і так змішують з пальним, яке українські виробники експортують до ЄС.

"Ті бензини, які заходять в Україну, вони з додаванням саме українського біоетанолу, розумієте, парадокс. Навіщо його експортувати, якщо ми при нормальній ситуації можемо самі собі в Україні додавати в пальне?. Ми сподіваємося, що до 1 липня воєнний стан може бути скасований і ми зможемо змішувати паливо в Україні", — каже Семінський.

Чи встигне підготуватися ринок

В пресслужбі ОККО Delo.ua розповіли, що перехід на 10-відсотковий вміст етанолу в бензині, буде кроком до гармонізації українських нормативів щодо складу пального з нормами Євросоюзу, де застосовують бензини власне стандарту Е10.

"Якщо ж говорити про імпорт пального з уже доданим біоетанолом, то як показав досвід роботи у квітні-червні 2025 року, українські трейдери із цим завданням впоралися. Проте в майбутньому нам слід робити ставку саме на український біоетанол, який ми потенційно можемо виготовляти в достатніх обсягах, щоб наситити ринок", — зазначили в ОККО.

В ОККО додали, що зараз будуючи завод, здатний виробляти 83 тисяч тонн біоетанолу на рік та планують ввести його в експлуатацію до кінця 2026 року.

Засновник група компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що відтермінування до 1 липня дозволить трейдерам укласти довгострокові контракти в ЄС на імпорт пального Е10 в Україну.

"Імпортувати паливо Е10 з 1 січня 2026 було б можливим, але це стало б шоком для ринку. Тож пів року буде цілком достатньо щоб укласти нові контракти", — каже Льоушкін.

Експерт зауважує, що вплив цієї норми на ціну пального поки прогнозувати важко, оскільки з одного боку додавання у бензин біоетанолу теоретично зможе знизити ціну партії пального.