Бензин без спирта позволят до 1 июля 2026 года: процент биоэтанола в топливе увеличат

Норму об обязательном добавлении спирта в бензин хотят снова перенести на полгода. Профильный комитет Верховной рады уже одобрил необходимые изменения и отправил законопроект на голосование в парламент. По новым правилам, норма начнет действовать с 1 июля 2026 года, а обязательная доля спирта в бензине будет составлять минимум 7%.

Почему с первой попытки не удалось

Закон, обязывавший украинских продавцов топлива добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола, начал действовать еще 1 мая. Но уже в конце июня в парламенте отложили штрафы за продажу бензина без спирта до 1 января 2026 года. Законодатели оставили закон в силе, но отсрочили действие нормы о штрафах за его невыполнение. Сейчас бензин в спирт добавляют только по желанию.

Через месяц эта отсрочка добежит до конца, но рынок все еще не готов к обязательному переходу спиртового бензина. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна , основной причиной этой отсрочки стала невозможность смешивать горючее со спиртом в украинских реалиях.

Закон требовал продавать бензин Е5 с 5% биоэтанола в бензине с допустимой погрешностью ±1%. Однако такое горючее нетипичное для стран ЕС, где уже давно действует норма о спиртовом бензине Е10 с содержанием спирта от 7% до 10%. Таким образом, для того чтобы продавать украинцам бензин E5 европейским производителям нужно было строить отдельные мощности для смешивания бензина со спиртом, отдельные резервуары и отдельную логистику.

"Так трейдеры просили выписать закон так, чтобы покупать тот же бензин, который немцы или поляки делают для себя. Чтобы им было безразлично кому его грузить, и тогда не будет необходимости в переплатах за продукт", - говорит Куюн.

При этом смешивать горючее со спиртом в Украине было просто негде: Кременчугский НПЗ разрушили, а трейдеры боялись организовывать это на нефтебазах, где пришлось бы накапливать чувствительные объемы горючего из-за опасений российских атак.

Что предлагают депутаты

Новую норму предлагают как одну из многочисленных правок к законопроекту №13219 ко второму чтению, касающемуся усовершенствования процедур аукционов на строительство нового зеленого поколения. По словам одного из членов комитета, это было сделано, чтобы успеть принять эти законодательные изменения до конца года.

Согласно тексту правки имеющегося в наличии Delo.ua, норма о штрафах за бензин без спирта снова начнет действовать с 1 июля 2026 года. Кроме того, доля биоэтанола в бензине должна составлять не менее 7%, то есть речь идет уже о бензине Е10, который действует в соседней Польше с 2024 года.

Указанное требование по-прежнему не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше и поставляемые для нужд бензины:

Министерство обороны Украины;

Государственное агентство по управлению резервами Украины;

Создание малых запасов нефти и нефтепродуктов.

Один из авторов правки, депутат от "Слуги Народа" и член энергокомитета Олег Семинский в комментарии Delo.ua рассказал, что уже сейчас трейдеры импортируют в Украину спиртовые бензины с содержанием до 10% спирта, так что рынок фактически готов к внедрению новой нормы. А после войны смешивать топливо со спиртом смогут смешивать в Украине, тем более что украинский биоэтанол и так смешивают с горючим, которое украинские производители экспортируют в ЕС.

"Те бензины, которые заходят в Украину, они с добавлением именно украинского биоэтанола, понимаете, парадокс. Зачем его экспортировать, если мы при нормальной ситуации можем сами себе в Украине добавлять в горючее? Мы надеемся, что до 1 июля военное положение может быть отменено и мы сможем смешивать топливо в Украине", — говорит Семин.

Успеет ли подготовиться рынок

В пресс-службе ОККО Delo.ua рассказали, что переход на 10-процентное содержание этанола в бензине будет шагом к гармонизации украинских нормативов относительно состава горючего с нормами Евросоюза, где применяют бензины собственно стандарта Е10.

"Если говорить об импорте горючего с уже добавленным биоэтанолом, то как показал опыт работы в апреле-июне 2025 года, украинские трейдеры с этой задачей справились. Однако в будущем нам следует делать ставку именно на украинский биоэтанол, который мы потенциально можем изготавливать в достаточных объемах", чтобы нас.

В ОККО добавили, что сейчас строя завод, способный производить 83 тысячи тонн биоэтанола в год и планируют ввести его в эксплуатацию до конца 2026 года.

Основатель группа компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что отсрочка до 1 июля позволит трейдерам заключить долгосрочные контракты в ЕС на импорт горючего Е10 в Украину.

"Импортировать топливо Е10 с 1 января 2026 года было бы возможным, но это стало бы шоком для рынка. Так что полгода будет вполне достаточно, чтобы заключить новые контракты", — говорит Леушкин.

Эксперт отмечает, что влияние этой нормы на цену горючего пока прогнозировать сложно, поскольку с одной стороны добавление в бензин биоэтанола теоретически сможет снизить цену партии горючего.