Без спирта: Рада отсрочила обязательное наличие биоэтанола в топливе до 2026 года

18 июня Верховная Рада отложила до 1 января 2026 г. вступление в действие нормы о штрафах за торговлю бензином без биоэтанола.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующую правку внесли в законопроект № 13134, принятый в целом.

Биоэтанол в бензине стал обязательным с 1 мая.

1 мая в Украине вступили в силу положения закона, согласно которому в бензине, реализуемом в местах оптовой и розничной торговли горючим, должны содержаться не менее 5% биоэтанола (в объемном соотношении).

Эти нововведения предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта" от 04.06.2024 №3769-IX.

Согласно законодательству, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю горючим, установлена ответственность в виде наложения штрафа в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии бензинов автомобильных. На сегодняшний день это составляет 21 196 грн за каждые 1000 литров.

Но Государственная экологическая инспекция пока не планирует штрафовать АЗС за торговлю бензином без биоэтанола из-за того, что до сих пор не разработаны и не утверждены формы протокола и порядок учета. Пока документы в разработке.