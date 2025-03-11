За отсутствие биоэтанола в бензинах с 1 мая грозит штраф: детали

С 1 мая продавцов бензина будут штрафовать на 21,2 грн/л за отсутствие биоэтанола в бензинах.

Об этом пишет nefterynok.info.

Отмечается, что во всех объемах автомобильных бензинов, реализуемых в местах оптовой и розничной торговли горючим, с 1 мая устанавливается обязательная доля содержания жидкого биотоплива (биокомпонентов) – не менее 5% объемных. При этом допускается абсолютная погрешность определения на уровне ±1%.

Эти нововведения предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта" от 04.06.2024 №3769-IX.

На кого не распространяется требование

Как пишет издание, указанное требование не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше и поставляемые для нужд:

Министерство обороны Украины;

Государственное агентство по управлению резервами Украины;

создание малых запасов нефти и нефтепродуктов.

Какие штрафы предусмотрены

Согласно законодательству, для субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю горючим, установлена ответственность в виде наложения штрафа в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии автомобильных бензинов. На сегодняшний день это составляет 21 196 грн за каждые 1000 литров.

Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству и/или импорту горючего и/или осуществляющих оптовую торговлю горючим, установлена аналогичная ответственность.

Кроме того, установлены штрафы за несвоевременное представление информации, которую субъекты будут подавать с 2026 года, о содержании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в объемах отпуска автомобильных бензинов.

Добавим, биоэтанол – это этанол, который получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива или топливной добавки. Биоэтанол является важным компонентом в производстве экологического горючего, поскольку его добавляют в бензин для снижения вредных выбросов и уменьшения зависимости от традиционных ископаемых топлив.

Его использование способствует уменьшению выбросов углекислого газа и повышению октанового числа бензина, что улучшает его качество и сгорание в двигателях. В странах ЕС и США биоэтанол активно применяются в топливной отрасли, что открывает для украинских производителей перспективы расширения экспорта.

Заметим, что из-за весеннего потепления спрос на топливо в Украине увеличился на 20% по сравнению с зимним, а существенное снижение цен на нефть является предпосылкой для удешевления топлива на АЗС. Однако сети АЗС, похоже, не реализуют этот потенциал в полной мере, поскольку захотят увеличить маржу, чтобы компенсировать потери зимой. Вместо этого они могут активизировать акции и предлагать клиентам скидки. Детальнее о том, что будет с ценами на топливо на АЗС, читайте в материале Delo.ua.