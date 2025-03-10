Украина экспортировала около 100 тысяч тонн биоэтанола в 2024 году

В 2024 году Украина экспортировала 99,3 тыс. тонн биоэтанола, что явилось существенным показателем для отечественного производства. Большую часть экспорта (87,6%) составил неденатурированный биоэтанол, используемый в топливной промышленности и химической отрасли.

Об этом пишет "Нафторинок".

Остальные пришлись на денатурированный биоэтанол, имеющий дополнительные примеси для использования в технических целях.

Общая стоимость экспорта составила 70,5 млн. грн. Основными рынками сбыта стали страны Европейского Союза, в которые было направлено 87,1% всего объема, а также Швейцария.

Производство и поставка биоэтанола осуществляли предприятия в семи областях Украины. Среди них – Зарубинский, Гайсинский, Тростянецкий и Хоростковский спиртовые заводы, Гнидавский и Теофипольский сахарные заводы, а также Vitagro (Тернопольская область), Westnol (Львовская область) и Будильский экспериментальный завод.

Добавим, биоэтанол – это этанол, который получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива или топливной добавки. Биоэтанол является важным компонентом в производстве экологического горючего, поскольку его добавляют в бензин для снижения вредных выбросов и уменьшения зависимости от традиционных ископаемых топлив.

Его использование способствует уменьшению выбросов углекислого газа и повышению октанового числа бензина, что улучшает его качество и сгорание в двигателях. В странах ЕС и США биоэтанол активно применяются в топливной отрасли, что открывает для украинских производителей перспективы расширения экспорта.

Напомним, в октябре 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №12038-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины об особенностях налогообложения акцизным налогом спирта этилового и биоэтанола.