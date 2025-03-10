Україна експортувала майже 100 тисяч тонн біоетанолу у 2024 році

У 2024 році Україна експортувала 99,3 тис. тонн біоетанолу, що стало суттєвим показником для вітчизняного виробництва. Більшу частину експорту (87,6%) становив неденатурований біоетанол, який використовується в паливній промисловості та хімічній галузі.

Про це пише "Нафторинок".

Решта припала на денатурований біоетанол, що має додаткові домішки для використання в технічних цілях.

Загальна вартість експорту склала 70,5 млн грн. Основними ринками збуту стали країни Європейського Союзу, куди було направлено 87,1% усього обсягу, а також Швейцарія.

Виробництво та постачання біоетанолу здійснювали підприємства у семи областях України. Серед них – Зарубинський, Гайсинський, Тростянецький та Хоростківський спиртові заводи, Гнідавський та Теофіпольський цукрові заводи, а також компанії Vitagro (Тернопільська область), Westnol (Львівська область) та Будильський експериментальний завод.

Додамо, біоетанол — це етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопалива або паливної добавки. Біоетанол є важливим компонентом у виробництві екологічного пального, оскільки його додають у бензин для зниження шкідливих викидів і зменшення залежності від традиційних викопних палив.

Його використання сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу та підвищенню октанового числа бензину, що покращує його якість і згоряння в двигунах. У країнах ЄС та США біоетанол активно застосовують у паливній галузі, що відкриває для українських виробників перспективи розширення експорту.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Верховна Рада прийняла законопроєкт №12038-1 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу.