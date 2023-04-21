К газораспределительным сетям впервые подключили биометановый завод: почему это важно для энергетической отрасли

АО "Черниговгаз" с 12 апреля начало закачивать в свою газораспределительную сеть биометан, произведенный на биогазовом заводе агрохолдинга "Галс-Агро". Журналисты Delo.ua посетили церемонию торжественного открытия биометанового вентиля и попытались разобраться в перспективах отрасли возобновляемой энергетики.

Производственно-технологическая компания РГК 12 апреля подключила к газораспределительной сети "Черниговгаза" биометан, производимый холдингом " Галс Агро" (Gals Agro) вблизи Прилук в Черниговской области. Благодаря этому около 1500 потребителей, среди которых промышленные предприятия и домохозяйства населения, смогут получать суммарно до 3 млн. куб. м возобновляемого энергоносителя в год (330 куб. м в час), который по своим характеристикам ничем не уступает ископаемому природному газу.

Несколько фактов о биометане

Что такое биометан? Биометан – это газообразное топливо с концентрацией метана 95-98%, производимое путем очистки биогаза, который в свою очередь состоит из метана на 50-80% и углекислого газа на 15-50%. Биометан по потребительским характеристикам идентичен природному газу и используется для производства тепла и электроэнергии, как топлива для транспорта (LNG), а также в химической промышленности.

Биометан – это газообразное топливо с концентрацией метана 95-98%, производимое путем очистки биогаза, который в свою очередь состоит из метана на 50-80% и углекислого газа на 15-50%. Биометан по потребительским характеристикам и используется для производства тепла и электроэнергии, как топлива для транспорта (LNG), а также в химической промышленности. Какие коммуникации нужны для его потребления? Из-за сходства с природным газом биометан можно подавать в существующую газовую сеть , что особенно перспективно для Украины благодаря ее развитой газораспределительной и газотранспортной сети. Биометан легко транспортировать, размещать в ПХГ и производить из него тепло и электричество в тех местах, где на него существует спрос.

Из-за сходства с природным газом биометан можно , что особенно перспективно для Украины благодаря ее развитой газораспределительной и газотранспортной сети. Биометан легко транспортировать, размещать в и производить из него тепло и электричество в тех местах, где на него существует спрос. Какое для него нужно сырье? Для производства биометана используется жом сахарной свеклы после производства сахара, свекольная патока, пожнивные остатки, силос энергетических растений, отходы пищевых и комбикормовых производств, навоз крупного рогатого скота, даже просроченные продукты питания. В общем, для производства биометана пригодна любая органика .

Для производства биометана используется жом сахарной свеклы после производства сахара, свекольная патока, пожнивные остатки, силос энергетических растений, отходы пищевых и комбикормовых производств, навоз крупного рогатого скота, даже просроченные продукты питания. В общем, для производства биометана . Каков у нас потенциал производства? Потенциал производства биометана в Украине оценивается минимум в 8 млрд куб. м в год или почти четверть от потребления природного газа в стране. Из-за самой большой в Европе площади сельхозугодий и хороших возможностей для растениеводства, Украина имеет один из лучших в мире потенциалов для производства биометана и развития биоэнергетики в целом.

Потенциал производства биометана в Украине оценивается минимум в 8 млрд куб. м в год или почти четверть от потребления природного газа в стране. Из-за самой большой в Европе площади сельхозугодий и хороших возможностей для растениеводства, и развития биоэнергетики в целом. Что у наших соседей? Мировое производство биометана превысило 5 млрд куб. м/год, и наиболее активно наращивается в ЕС – по 16% в год. К примеру, согласно правительственным планам Дании, уже в 2035 году природный газ будет полностью замещен биометаном. Потенциал его производства в мире оценивается в 880 млрд. куб. м в год, или примерно четверть нынешнего мирового потребления природного газа.

Что это за завод?

Биометановый завод "Галс Агро" в Черниговской области

Биогазовый завод агрохолдинга "Галс Агро" с гибридной установкой, способной производить биогаз или биометан, 12 апреля начал поставлять биометан собственного производства в сеть АО "Черниговгаз". Это предприятие – один из шести биогазовых заводов группы компаний, общая мощность которых составляет 14,6 МВт. Всего с 2017 года холдинг построил по Украине 6 таких заводов.

"Галс Агро" – аграрный холдинг с земельным банком в 40 тыс. га в Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской области, в Украине работает с 1997 года. Персонал аграрной группы насчитывает более 1,5 тыс. человек.



В группу "Галс Агро" входят 2 сахарных завода, 7 агропромышленных компаний, фермы по выращиванию индеек, ореховые и яблоневые сады, 2 элеватора, комбикормовый завод, свиноферма, 6 биогазовых заводов.



Агрохолдинг – крупный производитель электроэнергии по "зеленому тарифу". Группа компаний планирует наращивать производство биогаза и биометана и обеспечивать им потребителей Черниговской области. Досье агрохолдинга (Приховати)

Биометановый завод неподалеку от Прилук Черниговской области построен в 2018 году и сначала работал на производство биогаза, из которого затем производилась электроэнергия. В 2021 году предприятие было оборудовано модулем по производству биометана. Качество доочищенного метана контролируется поточным хроматографом, а газорегулирующий пункт оборудован устройством для отбора проб газа. На первом этапе газ будет поступать в сеть в осенне-зимний период. После строительства второй очереди завода подача энергоносителя станет круглогодичной.

Для запуска предприятия РГК инициировала и профинансировала разработку государственного стандарта по закачке биометана в газораспределительные сети на основе европейского стандарта EN 16723-1:2017, для этого в 2021 году был создан технический комитет с участием специалистов компаний под брендом РГК. Кроме того, компания разработала универсальный шаблон технических условий для подключения биометана по льготной стоимости 1 грн и создала "единое окно" в формате one-stop-shop для производителей биометана и потенциальных инвесторов.

Впоследствии холдинг планирует привлечь специалистов РГК и "Черниговгаза" к закольцеванию зоны действия двух смежных газораспределительных станций, построив еще около 8 км газопровода в Черниговской области. После этого биометановый завод получит доступ к большему количеству потребителей и будет передавать биометан сразу через две газораспределительные сети. Эти работы планируется завершить к началу отопительного сезона 2023/24 годов.

Также важно, что часть производимого на заводе биометана планируется экспортировать в ЕС . Для этого РГК, "Галс Агро" и нидерландская трейдинговая компания STX, на долю поставок которой приходится 15% европейского рынка биометана, в 2022 году подписали меморандум о сотрудничестве с целью продажи энергоносителя в Евросоюз. Продажа биометана будет реализована через так называемую виртуальную торговую точку (VTP), это позволит продавать газ, физически поданный в газораспределительные сети Украины в Европу. В настоящее время готовятся все необходимые документы и выполняются процедуры по осуществлению первых транзакций на европейском рынке.

СЕО "Галс Агро" Сергей Кравчук подчеркнул при запуске биометановой станции, что будущее этой отрасли невозможно без экспорта в ЕС, потому что там этот возобновляемый энергоноситель популярен из-за движения к снижению выбросов парниковых газов в рамках курса Green Deal. При его использовании европейское правительство. выплачивает специальные премии. Например, если украинская компания будет полгода экспортировать биометан в ЕС, то на основании европейских законов по декарбонизации ей может выплачиваться премия вплоть до 600 евро за тысячу кубических метров. При этом чем эффективнее будет перерабатываться органическое сырье в биометан, тем больше начисляется премия.

Подключение биогазового завода к сети

Кроме того, расположение биометанового завода именно в Черниговской области также объясняется экспортной целесообразностью: из северной Украины невыгодно вывозить зерновые из-за удаленности региона от границ с ЕС и украинских портов. Поэтому переработка зерновых культур и отходов сельскохозяйственной деятельности в биометан позволяет разгрузить логистическую систему Украины и получить продукцию, на которую существует значительный спрос как на внутреннем, так и экспортных рынках.



Потенциал "в трубе" у Украины велик, тогда как потенциал по логистике у нас, к сожалению, не очень хороший. Поэтому любая тысяча кубов биометана на экспорт уменьшает количество зерна, которое нам трудно вывезти. Кроме того, это дает большую валютную выручку. Доходы от продажи биометана в пересчете на 1 га земли в четыре раза выше, чем если бы мы экспортировали зерно». Сергей Кравчук СЕО "Галс Агро"

Зачем Украине биометановые заводы?

Основное преимущество внедрения технологий по производству биометана – возможность обеспечить Украину газом собственного производства , избавившись от зависимости от российских энергоносителей, отметил Сергей Кравчук в ходе подключения биометановой установки к ГРМ. Стране не хватает газа собственной добычи: ее ежегодное потребление — 30 млрд куб. м, из них 20 млрд. куб. м – собственная добыча, а 10 млрд куб. м – импорт российского газа.

По его словам, экономика биометановых станций такова, что для рентабельности производства сырье должно собираться недалеко от станции: силос неэффективно возить более чем за 10 км, навоз – 10-30 км, солому – свыше 15 км. То есть один биометановый завод использует 3-10 тыс. га с близлежащих угодий, поэтому и станций должно быть достаточно много, больше тысячи по всей Украине. Если это удастся реализовать, страна получит диверсифицированную и разветвленную сеть относительно дешевых (стоимостью до €10 млн. каждый) биометановых заводов, которые российские агрессоры не смогут уничтожить имеющимися у них средствами.

Такую систему невозможно уничтожить врагу. Когда в Украине биогазовых станций будет тысяча или две, это будет "смарт", распределенная автономно энергосистема, и полностью уничтожить ее невозможно". Сергей Кравчук СЕО "Галс Агро"

Кравчук подчеркивает, что черниговский кластер "Галс Агро" и общины неподалеку не ощутили блекаутов, вызванных ракетными обстрелами РФ украинской критической инфраструктуры. Также холдинг не приобрел ни одного генератора, чтобы предотвратить отключения электроэнергии, а окрестные села были заживлены электричеством от ее газовой станции. Кроме того, тепло, генерируемое на биогазовой станции, идет на обогрев ферм группы компании. В целом, возобновляемая энергетика позволила сельхозкластеру "Линовица" сэкономить около 100 тыс. куб. м природный газ.

Руководитель "Галс Агро" уточняет, что всего его холдинг на разных локациях может перерабатывать ежегодно до 400 тыс. тонн энергетических отходов, из которых можно получить либо 120 ГВт/ч электроэнергии, либо 35 млн куб. м биометана. Развитие возобновляемой энергетики из органического сырья позволит сельскому хозяйству стать как минимум энергетически нейтральным, как максимум – энергетически профицитным, тогда как на сегодняшний день оно энергетически дефицитно: мы больше потребляем электричества, нефтепродуктов, газа и составляющей энергии в удобрениях и СВР, чем производим.

Кравчук уточняет, что в среднем на 1 га сельхозземель ежегодно тратится 1-2 МВт в энергетическом эквиваленте, в эту цифру входят расход топлива, энергии, газа и т. п. При этом выращивание на площади 1 га энергетических культур и их последующая переработка в биогаз или биоэтанол дает ежегодно 40-50 МВт/га. Таким образом, если в Украине выделить 3-4% сельхозземель под энергетические культуры и их переработку, сельское хозяйство страны станет энергетически нейтральным, а если направить под биоэнергетику 8% сельхозугодий, удастся полностью перекрыть зависимость от российского природного газа .

В свою очередь президент энергокомпании " МХП Эко Энерджи " Александр Домбровский заявил во время проведения мероприятия, что благодаря наращиванию возобновляемой биоэнергетики Украина могла бы сократить доходы страны-агрессора от продажи энергоресурсов. По его словам, Украина за годы независимости заплатила РФ более $100 млрд . за импорт природного газа, средства за который пошли в том числе на финансирование российского военно-промышленного комплекса и агрессии против соседних стран.

Если бы мы почти 30 лет каждый год не извлекали из экономики в среднем примерно $15 млрд на импорт энергоресурсов фактически из той же страны агрессора – на нефть, газ, уголь, ядерное топливо, дизель, бензин, мы бы имели совершенно иную ситуацию с войной. Потому проекты, аналогичные заводу "Галс Агро", это передовая линия нашего энергетического фронта и защиты интересов государства". Александр Домбровский президент "МХП Эко Энерджи"

Также во время выступления председатель правления общественного союза "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха напомнил, что согласно европейскому курсу Green Deal, ЕС к 2050 году практически откажется от природного газа , а в ее газораспределительной сети будет использоваться смесь из 40% биометана, 40% "зеленого" водорода и 20% синтетического восстанавливаемого метана. Европа на сегодняшний день производит 3,5 млрд куб. м биометана ежегодно, а на 2030 год они себе поставили цель в 35 млрд куб. м в год, то есть рост в 10 раз меньше десятилетия. При этом на 2050 год производство биометана оценивается аналитиками в 120-160 млрд куб. м, тогда как Украина потенциально может производить до 21 млрд "кубов" биометана ежегодно.

Гелетуха уточнил, что ближайшая реальная цель для Украины – выйти на производство миллиарда кубометров биометана в год, для этого потребуется построить 330 заводов, аналогичных предприятию "Галс Агро". При этом данная биометановая станция имеет относительно небольшую мощность, тогда как в 2023 году в Украине планируется сдача завода производительностью 50 млн. куб. м в год. Таким образом, чтобы "набрать" миллиард "кубов" в год, понадобится гораздо меньше заводов, если они будут обладать большей мощностью.

Я думаю, ситуация с биометаном – абсолютно win-win ситуация. Я не вижу ни одного недостатка и ни одного недовольного лица для развития этого направления. Мы можем родить новую экспортоориентированную отрасль на стыке сельского хозяйства и энергетики: с/х будет обеспечивать ее ресурсами, а энергетики все это превратят в биометан, экспортируют в Европу и обеспечат украинский рынок" Георгий Гелетуха глава БАУ

Какие "подводные камни"?

Сергей Кравчук во время выступления отметил, что помимо очевидных рисков для развития возобновляемой энергетики в воюющей стране, находящейся в сложных экономических, социальных и демографических условиях, существует еще ряд отраслевых проблем, а именно:

Выплаты по " зеленому " тарифу за производство электроэнергии из биогаза. Мало того, что в Украине он самый низкий среди всех европейских тарифов, выплаты по нему задерживаются - на сегодня его выплачивают примерно за 60% полученного электричества . Чтобы нивелировать этот фактор, "Галс Агро" осуществляет прямые продажи электроэнергии потребителям, а также питает свои хозяйства при отсутствии покупателей.

" тарифу за производство электроэнергии из биогаза. Мало того, что в Украине он самый низкий среди всех европейских тарифов, выплаты по нему задерживаются - на сегодня его . Чтобы нивелировать этот фактор, "Галс Агро" осуществляет прямые продажи электроэнергии потребителям, а также питает свои хозяйства при отсутствии покупателей. Цена на биометан привязана к рыночным ценам на природный газ. Если на него упадет цена, его нужно самостоятельно продавать на свободном рынке, потому что за его производство не выплачивается "зеленый" тариф. Цена на биометан постоянно колеблется – летом она низкая, а зимой во время закачки в ПГХ поднимается. Если тебе не нравится цена – просто "складируй" добытый газ в подземное газохранилище на условиях взаиморасчета, и не продавай его в этом месяце, говорит Кравчук. В этом преимущество биометана перед электроэнергией, которую нужно выработать и тут же продать, тогда как биометан можно "придержать" до хорошей цены.



– летом она низкая, а зимой во время закачки в ПГХ поднимается. Если тебе не нравится цена – просто "складируй" добытый газ в подземное газохранилище на условиях взаиморасчета, и не продавай его в этом месяце, говорит Кравчук. В этом преимущество биометана перед электроэнергией, которую нужно выработать и тут же продать, тогда как биометан можно "придержать" до хорошей цены. Не самая лучшая окупаемость . Чтобы построить биометановый завод, в один гектар угодий, где будет выращиваться силос, нужно вложить $7,5 тыс. В общей сложности станция будет стоить €7-9 млн, и она окупится не скорее чем через 4-5,5 лет, поэтому не каждый инвестор готов вкладываться в биометан.



. Чтобы построить биометановый завод, в один гектар угодий, где будет выращиваться силос, нужно вложить $7,5 тыс. В общей сложности станция будет стоить €7-9 млн, и она окупится не скорее чем через 4-5,5 лет, поэтому не каждый инвестор готов вкладываться в биометан. У отрасли нет никакой государственной поддержки . Производители сами решают проблемы с подключениями, разрешениями, стандартами и т.д., в то время как биоэнергетикам необходимо автоматическое подключение к сетям. Для этого нужно, чтобы газотранспортирующие организации были сами заинтересованы в подключении новых источников генерации.



По словам СЕО "Галс Агро", чтобы биометановых заводов в Украине было много, должны быть созданы условия, чтобы производитель не занимался самостоятельным администрированием подачи этого энергоресурса.

