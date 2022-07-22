В Украине введут реестр биометана

Кабинет министров на заседании 22 июля утвердил порядок функционирования реестра биометана. Об этом сообщают в Министерстве энергетики.

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Документ определяет процедуру создания реестра, его функциональные возможности, сроки и порядок предоставления информации, порядок создания аккаунта пользователя, выдачи и отмены гарантий происхождения и сертификатов происхождения биометана, аудита производства биометана.

Отмечается, что создание реестра позволит запустить в Украине рынок биометана. Производители смогут получить допуск к газотранспортной и газораспределительной системе, а гарантии и сертификаты происхождения будут свидетельствовать, из какого сырья он изготовлен, и его объем, поданный в ГТС.

Соответственно, доступ к ГТС облегчит транспортировку биометана к генерирующим мощностям, а также обеспечит частичное замещение природного газа.

"Введение реестра биометана – это первый шаг для создания рынка биометана, доступ к которому будут иметь как отечественные, так и иностранные инвесторы. Этот рынок имеет значительный потенциал для развития", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, за последние пять лет количество биогазовых установок в Украине увеличилось почти втрое – с 21 до 60, а производство биогаза выросло с 45 миллионов кубометров до 267 миллионов, "из которых потенциал биометана – 160 миллионов кубометров".

Напомним, что ранее в июле "Региональная газовая компания" и агрохолдинг "Галс Агро" заключили первый договор о присоединении биометанового завода в Черниговской области к газораспределительным сетям. Сейчас они вместе с компанией "Черниговгаз", научными и экспертными учреждениями разрабатывают технические решения того, как именно это будет сделано.