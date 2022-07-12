Первое присоединение к газораспределительным сетям производителя биометана состоится в Черниговской области

Региональная газовая компания и агрохолдинг "Галс Агро" заключили договор о присоединении биометанового завода в Черниговской области к газораспределительным сетям. В начале следующего года готовится первое в Украине физическое присоединение мощностей завода к газораспределительным сетям.

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Об этом сообщает пресс-служба РГК.

ООО "Городище-Пустоваровская аграрная компания", входящее в агрохолдинг "Галс Агро", является владельцем биогазового завода на территории Прилуцкого района Черниговской области. В 2021 году было принято решение дооборудовать завод участком по очистке биогаза до биометана, являющегося полным аналогом природного газа.

Проектная мощность оборудования очистки составляет около 3 млн куб. м в год. Это объем потребления около 1500 частных домохозяйств. Начало производства биометана и физическая закачка его в газораспределительные сети запланировано на начало следующего года.

Сейчас специалисты РГК совместно с "Галс Агро" и АО "Черниговгаз", научными и экспертными учреждениями разрабатывают технические решения для подключения производства к газораспределительным сетям с использованием современного оборудования от ведущих производителей Pietro Fiorentini и Emerson.

"Наша компания выращивает зерновые и энергетические культуры, производит сахар, мясо и молоко, занимается птицеводством и садоводством. Поэтому мы имеем собственное сырье для производства биометана – говорит генеральный директор "Галс Агро" Сергей Кравчук.

По его словам, в компании давно искали пути использования отходов животноводства и растениеводства не только для генерации "зеленой" электроэнергии, но и для производства биометана. Теперь с технической экспертизой РГК они превратились в план построения производства.

Вырабатываемый на заводе биогаз используется только для генерации электроэнергии для продажи по "зеленому тарифу". В будущем часть биогаза будет очищаться в биометан и закачиваться в газораспределительные сети Черниговщины. Они наиболее разветвленные и имеют сопоставимое давление работы системы с биометановым модулем, что не требует установки дополнительного оборудования.

"Закачка биометана в газовые сети является примером так называемого распределенного производства энергии, когда энергоносители не добываются из недр, не транспортируются по газопроводам и потребляются непосредственно рядом с производственными мощностями. Такой подход несет меньше инфраструктурных рисков и очень распространён в таких странах как Франция, Германия, Бельгия", – говорит технический директор РГК Сергей Бондарь.

РГК еще в конце 2021 года создала one-stop-shop по принципу "единого окна", к которому могут обратиться предприятия и инвесторы, чтобы проконсультироваться по присоединению к газораспределительным сетям.

Напомним, что услуги по изготовлению технических условий, согласованию проекта и физическому присоединению производителей биометана к распределительным сетям предоставляются за символическую плату в одну гривну. Для подключения производители биометана должны профинансировать строительство внешних и внутренних газовых сетей и установку необходимого оборудования.