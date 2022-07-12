Перше приєднання до газорозподільних мереж виробника біометану відбудеться в Чернігівській області

Регіональна газова компанія та агрохолдинг "Галс Агро" уклали договір щодо приєднання біометанового заводу у Чернігівській області до газорозподільних мереж. На початок наступного року готується перше в Україні фізичне приєднання потужностей заводу до газорозподільних мереж.

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Про це повідомляє пресслужба РГК.

ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія", що входить до агрохолдингу "Галс Агро", є власником біогазового заводу на території Прилуцького району Чернігівської області. У 2021 році було прийнято рішення дообладнати завод ділянкою з очистки біогазу до біометану, що є повним аналогом природного газу.

Проектна потужність обладнання очистки складає близько 3 млн. куб. м у рік. Це обсяг споживання приблизно 1500 приватних домогосподарств. Початок виробництва біометану та фізичне закачування його у газорозподільні мережі заплановано на початок наступного року.

Зараз фахівці РГК спільно з "Галс Агро" та АТ "Чернігівгаз", науковими та експертними установами розробляють технічні рішення для підключення виробництва до газорозподільних мереж з використанням найсучаснішого обладнання від провідних виробників Pietro Fiorentini та Emerson.

"Наша компанія вирощує зернові та енергетичні культури, виробляє цукор, м’ясо та молоко, займається птахівництвом та садівництвом. Тому ми маємо власну сировину для виробництва біометану - говорить генеральний директор "Галс Агро" Сергій Кравчук.

За його словами, в компанії давно шукали шляхи використання відходів тваринництва та рослинництва не тільки для генерації "зеленої" електроенергії, але і для виробництва біометану. Тепер, з технічною експертизою РГК, вони перетворились в план побудови виробництва.

Наразі вироблений на заводі біогаз використовується тільки для генерації електроенергії для продажу за "зеленим тарифом". У майбутньому частина біогазу буде очищуватись до біометану та закачуватись до газорозподільних мереж Чернігівщини. Вони є найбільш розгалуженими і мають співставний тиск роботи системи з біометановим модулем, що не потребує встановлення додаткового обладнання.

"Закачування біометану у газові мережі є прикладом так званого розподіленого виробництва енергії, коли енергоносії не видобуваються з надр, не транспортуються газопроводами і споживаються безпосередньо поруч з виробничими потужностями. Такий підхід несе менше інфраструктурних ризиків і дуже розповсюджений в таких країнах як Франція, Німеччина, Бельгія", – говорить технічний директор РГК Сергій Бондар.

РГК ще наприкінці 2021 року створила one-stop-shop за принципом "єдиного вікна", до якого можуть звернутись підприємства та інвестори, щоб проконсультуватися щодо приєднання до газорозподільних мереж.

Нагадаємо, що послуги з виготовлення технічних умов, погодження проекту і фізичне приєднання виробників біометану до розподільних мереж надаються за символічну плату в одну гривню. Для підключення виробники біометану мають профінансувати будівництво зовнішніх та внутрішніх газових мереж та установку необхідного обладнання.