"Укрзалізниця" запустила новий флагманський поїзд до Польщі

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нового флагманського поїзду "Ярослав Мудрий" сполученням Київ – Перемишль.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба УЗ.

Розклад руху нового поїзда

Зазначається, що поїзд №51/52 "Ярослав Мудрий" Київ – Перемишль складається з нових вагонів і має інклюзивне купе.

Потяг відправляється з Києва о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. З Перемишля вирушає о 22:30, а до Києва прибуває о 9:15.

Фото: УЗ

"Це данина першій назві поїзда та зв’язкам України з країнами Європи. Також маршрут поїзда повторює частину історичного сполучення Львів – Перемишль. У Перемишлі організовано зручні пересадки до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна", - наголосили в УЗ.

Там нагадали, що 165 років тому територією України проїхав перший поїзд "Ярослав". Він з’єднав Відень і Львів. Саме 4 листопада 1861 року вважається початком залізничного руху в Україні.

Зауважимо, для покращення залізничного сполучення з Європою “Укрзалізниця” запускає нові рейси з Києва та Дніпра до Холма й Перемишля, які дозволяють пасажирам легко пересідати на поїзди до Німеччини, Чехії та Австрії.