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"Укрзалізниця" запускає нові міжнародні поїзди до Польщі: розклад та можливості пересадок

вагон потяга
"Укрзалізниця" запускає міжнародні поїзди до Холма й Перемишля / Укрзалізниця

Для покращення залізничного сполучення з Європою “Укрзалізниця” запускає нові рейси з Києва та Дніпра до Холма й Перемишля, які дозволяють пасажирам легко пересідати на поїзди до Німеччини, Чехії та Австрії. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба УЗ.

Київ Холм

Флагманський поїзд 23/24 Київ — Холм носитиме імʼя відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського, який народився в Холмі та майже 20 років працював у Києві.

У складі поїзда будуть вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни. Відправлення супроводжуватиметься композицією української групи МУР "Наш час настав".

Київ Перемишль

Поїзд 31/32 Київ Перемишль зупинятиметься у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. З Києва він відправлятиметься о 21:30, а до Перемишля прибуватиме о 8:19. Там пасажири зможуть пересісти на поїзди до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.

Дніпро Перемишль

Поїзд 73/74 курсуватиме через Олександрію, Кам’янське, П’ятихатки, Знам’янку та Львів. Відправлення з Дніпра заплановане на 19:00, прибуття до Перемишля на 14:10. Звідти можна буде продовжити подорож до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" продовжує маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 сполученням Дарниця - Львів до Трускавця через Дрогобич. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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