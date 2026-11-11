ЄС готує штрафи за маніпуляції в онлайн-торгівлі та приховану рекламу

Єврокомісія представила Закон про цифрову справедливість (DFA) для боротьби з маніпуляціями в онлайн-торгівлі та маркетингу. За порушення нових правил компаніям загрожуватимуть штрафи до 6% річного світового обороту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Ініціатива має на меті посилити захист прав споживачів в інтернеті, зокрема захистити дітей від маніпулятивної та персоналізованої реклами.

За словами єврокомісара з питань юстиції Майкла Макграта, нові норми змусять бізнес конкурувати завдяки якості продуктів, а не через експлуатацію користувачів.

Що планує заборонити Єврокомісія

Запропонований документ зобов'яже великі технологічні компанії та онлайн-платформи посилити контроль за своїми сервісами. Зокрема, законопроєкт передбачає:

Заборону "темних шаблонів" (dark patterns) — інтерфейсних рішень, які психологічно тиснуть на користувачів і змушують витрачати більше грошей, ніж вони планували.

Обмеження в ігровій індустрії — заборону механік на кшталт "плати за виграш" (pay-to-win) та "плати за прогрес", які стимулюють надмірні витрати, особливо серед неповнолітніх.

Боротьбу з цифровою залежністю — платформи будуть зобов'язані надати користувачам можливість вимикати функції дизайну, що викликають звикання.

Прозорість інфлюенсерів — лідери думок повинні будуть чіткіше маркувати комерційний і рекламний контент.

Контроль ціноутворення та підписок — регулювання торкнеться динамічного ціноутворення (коли вартість квитків чи товарів змінюється в реальному часі залежно від попиту) та так званих "пасток передплати", які, за оцінками Єврокомісії, коштують споживачам мільярди євро щороку.

Реакція бізнесу

Ініціатива вже викликала критику з боку європейських ділових кіл. У лобістській організації BusinessEurope заявили, що законопроєкт дублює чинні норми ЄС та створює зайве регуляторне навантаження.

Генеральний директор BusinessEurope Маркус Дж. Байрер зазначив, що замість створення передбачуваної та ефективної системи документ "запроваджує непотрібні зобов’язання, підриває правову визначеність і суперечить курсу ЄС на спрощення умов для бізнесу".

Найближчими місяцями законопроєкт мають узгодити країни-члени Євросоюзу та Європейський парламент, після чого він зможе набути чинності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз запровадив новий митний збір у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, які раніше звільнялися від оподаткування за правилом de minimis, для стримування напливу дешевої продукції з Китаю.