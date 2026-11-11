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ЕС готовит штрафы за манипуляции в онлайн-торговле и скрытую рекламу
Еврокомиссия представила Закон о цифровой справедливости (DFA) для борьбы с манипуляциями в онлайн-торговле и маркетинге. За нарушение новых правил компаниям будут угрожать штрафы до 6% годового мирового оборота.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.
Инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей в интернете, в частности, защиты детей от манипулятивной и персонализированной рекламы.
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Майкла Макграта, новые нормы заставят бизнес конкурировать благодаря качеству продуктов, а не из-за эксплуатации пользователей.
Что планирует запретить Еврокомиссия
Предложенный документ обяжет крупные технологические компании и онлайн-платформы усилить контроль над своими сервисами. В частности, законопроект предусматривает:
- Запрет "темных шаблонов" (dark patterns) - интерфейсных решений, психологически давящих на пользователей и заставляющих тратить больше денег, чем они планировали.
- Ограничения в игровой индустрии — запрет механик типа "платы за выигрыш" (pay-to-win) и "платы за прогресс", стимулирующих чрезмерные расходы, особенно среди несовершеннолетних.
- Борьбу с цифровой зависимостью – платформы будут обязаны предоставить пользователям возможность выключать вызывающие привыкание функции дизайна .
- Прозрачность инфлюэнсеров – лидеры мнений должны будут более четко маркировать коммерческий и рекламный контент.
- Контроль ценообразования и подписок - регулирование коснется динамического ценообразования (когда стоимость билетов или товаров меняется в реальном времени в зависимости от спроса) и так называемых "ловушек подписки", которые, по оценкам Еврокомиссии, стоят потребителям миллиарды евро ежегодно.
Реакция бизнеса
Инициатива уже вызвала критику со стороны европейских деловых кругов. В лоббистской организации BusinessEurope заявили, что законопроект дублирует действующие нормы ЕС и создает излишнюю регуляторную нагрузку.
Генеральный директор BusinessEurope Маркус Дж. Байрер отметил, что вместо создания предполагаемой и эффективной системы документ "вводит ненужные обязательства, подрывает правовую определенность и противоречит курсу ЕС на упрощение условий для бизнеса".
В ближайшие месяцы законопроект должны согласовать страны-члены Евросоюза и Европейский парламент, после чего он сможет вступить в силу.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел новую таможенную пошлину в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, ранее освобождавшиеся от налогообложения по правилу de minimis, для сдерживания наплыва дешевой продукции из Китая.