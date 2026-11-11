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ЕС готовит штрафы за манипуляции в онлайн-торговле и скрытую рекламу

онлайн шоппинг
За нечестные продажи и рекламу, ориентированную на детей, техногигантам будут угрожать миллиардные штрафы / Depositphotos

Еврокомиссия представила Закон о цифровой справедливости (DFA) для борьбы с манипуляциями в онлайн-торговле и маркетинге. За нарушение новых правил компаниям будут угрожать штрафы до 6% годового мирового оборота.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Инициатива направлена на усиление защиты прав потребителей в интернете, в частности, защиты детей от манипулятивной и персонализированной рекламы.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Майкла Макграта, новые нормы заставят бизнес конкурировать благодаря качеству продуктов, а не из-за эксплуатации пользователей.

Что планирует запретить Еврокомиссия

Предложенный документ обяжет крупные технологические компании и онлайн-платформы усилить контроль над своими сервисами. В частности, законопроект предусматривает:

  • Запрет "темных шаблонов" (dark patterns) - интерфейсных решений, психологически давящих на пользователей и заставляющих тратить больше денег, чем они планировали.
  • Ограничения в игровой индустрии — запрет механик типа "платы за выигрыш" (pay-to-win) и "платы за прогресс", стимулирующих чрезмерные расходы, особенно среди несовершеннолетних.
  • Борьбу с цифровой зависимостью – платформы будут обязаны предоставить пользователям возможность выключать вызывающие привыкание функции дизайна .
  • Прозрачность инфлюэнсеров – лидеры мнений должны будут более четко маркировать коммерческий и рекламный контент.
  • Контроль ценообразования и подписок - регулирование коснется динамического ценообразования (когда стоимость билетов или товаров меняется в реальном времени в зависимости от спроса) и так называемых "ловушек подписки", которые, по оценкам Еврокомиссии, стоят потребителям миллиарды евро ежегодно.

Реакция бизнеса

Инициатива уже вызвала критику со стороны европейских деловых кругов. В лоббистской организации BusinessEurope заявили, что законопроект дублирует действующие нормы ЕС и создает излишнюю регуляторную нагрузку.

Генеральный директор BusinessEurope Маркус Дж. Байрер отметил, что вместо создания предполагаемой и эффективной системы документ "вводит ненужные обязательства, подрывает правовую определенность и противоречит курсу ЕС на упрощение условий для бизнеса".

В ближайшие месяцы законопроект должны согласовать страны-члены Евросоюза и Европейский парламент, после чего он сможет вступить в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел новую таможенную пошлину в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, ранее освобождавшиеся от налогообложения по правилу de minimis, для сдерживания наплыва дешевой продукции из Китая.

Автор:
Татьяна Бессараб

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