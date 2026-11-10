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Почти 65% украинцев будут игнорировать "Черную пятницу": почему покупатели не верят в распродажи

шоппинг
64% украинцев будут бойкотировать "Черную пятницу" / Depositphotos

Подавляющее большинство украинцев не планируют делать шопинг во время "Черной пятницы". Главная причина скептицизма – недоверие к реальности объявленных скидок.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса компании Rakuten Viber, сообщает All Retail.

Почему украинцы отказываются от шопинга

Согласно исследованию, 64% опрошенных вообще не совершают покупок в этот день, ведь считают скидки искусственными. Еще 19% респондентов решили воздержаться от расходов именно в этом году.

Среди тех, кто все же присоединится к распродажам, 8% планируют сохранить прошлогодний объем покупок, 6% – потратить меньше, чем в 2025 году, а 3% – увеличить закупки.

В Rakuten Viber отметили, что по сравнению с ноябрем 2025 года структура ответов украинцев практически не претерпела изменений.

Что покупают те, кто верит в скидки

Несмотря на общий скептицизм, наибольший интерес потребителей традиционно приходится на одежду и обувь — эта категория была выбрана 35% опрошенных (против 39% в прошлом году). Второе и третье места заняли техника для дома (12%) и гаджеты (10%) , сохранив показатели в прошлом году.

Распределение интереса по другим категориям товаров выглядит следующим образом:

  • еда и алкоголь - 9% (против 5% в 2025 году);
  • косметика, товары по уходу и витамины - 9% (8% в 2025-м);
  • товары для домашних любимцев – 8% (8% в 2025-м);
  • товары для детей - 6% (8% в 2025 году);
  • товары для дома и ремонта - 6% (6% в 2025-м);
  • подписки на сервисы и абонементы - 3% (2% в 2025-м);
  • товары для авто - 2% (2% в 2025-м).

Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом несколько вырос спрос на базовые категории — продукты питания, алкоголь и косметику.

Напомним, полномасштабная война существенно изменила потребительские привычки украинцев : 82% покупателей начали более тщательно учитывать цены во время онлайн-шопинга, а 65% граждан связывают падение собственных доходов именно с боевыми действиями.

Автор:
Татьяна Бессараб

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