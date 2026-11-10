Танкер с первой партией российского дизтоплива застрял у берегов США

Танкер Agioi Fanendes с первым грузом российского дизельного топлива для Соединенных Штатов остановился у восточного побережья США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Судно под флагом Мальты загрузили 40 тысяч тонн сверхнизкосерного дизтоплива в российском порту Приморск еще 22 октября с ожидаемой датой поставки 7 ноября.

Однако оператор судна заявил, что окончательный пункт назначения до сих пор не определен.

Соглашение Трампа оказалось под угрозой

В прошлом месяце президент Дональд Трамп объявил о неожиданном соглашении с Москвой по импорту дизельного топлива. Целью договоренности было сбить высокие цены на американских АЗС в преддверии промежуточных выборов.

Для этого Трамп упразднил части санкционного законодательства и анонсировал немедленный экспорт 300 тысяч тонн российского горючего на рынки США и мира с последующим увеличением поставок в ноябре.

Греческая компания Eastmed, управляющая танкером, сообщила, что судно продолжает движение в ожидании новых приказов. Морские перевозчики нередко изменяют заявленный курс или возвращаются к статусу "ожидающих заказов", если сделки срываются или планируемые терминалы отказываются принимать груз.

Данные судоходства свидетельствуют, что другие танкеры с российским дизтопливом, ранее направлявшиеся в США, также уже изменили свои маршруты.

Власть блокирует прием российского горючего

Ситуацию усложняет запрет на импорт российских нефтепродуктов, введенный в США еще в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл уже обезопасил местных портовых чиновников и операторов терминалов от принятия российских ресурсов.

Он подчеркнул, что такие поставки нарушают федеральное законодательство и угрожают бизнесу суровыми гражданскими и уголовными наказаниями.

Ранее сообщалось, что два из трех нефтяных танкеров, следовавших в США, с российским топливом изменили курс, поставив под угрозу заключенное ранее соглашение между главой Белого дома Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным по покупке и импорту российского дизельного топлива.