Танкер із першою партією російського дизпалива застряг біля берегів США

Танкер Agioi Fanendes із першим вантажем російського дизельного палива для Сполучених Штатів зупинився біля східного узбережжя США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Судно під прапором Мальти завантажили 40 тисячами тонн наднизькосірчаного дизпалива в російському порту Приморськ ще 22 жовтня з очікуваною датою поставки 7 листопада.

Проте оператор судна заявив, що остаточний пункт призначення досі не визначено.

Угода Трампа опинилася під загрозою

Минулого місяця президент Дональд Трамп оголосив про несподівану угоду з Москвою щодо імпорту дизельного палива. Метою домовленості було збити високі ціни на американських АЗС напередодні проміжних виборів.

Задля цього Трамп скасував частини санкційного законодавства та анонсував негайний експорт 300 тисяч тонн російського пального на ринки США та світу з подальшим збільшенням поставок у листопаді.

Грецька компанія Eastmed, яка управляє танкером, повідомила, що судно продовжує рух в очікуванні нових наказів. Морські перевізники нерідко змінюють заявлений курс або повертаються до статусу "очікує замовлень", якщо угоди зриваються або плановані термінали відмовляються приймати вантаж.

Дані судноплавства свідчать, що інші танкери з російським дизпаливом, які раніше прямували до США, також уже змінили свої маршрути.

Влада блокує прийом російського пального

Ситуацію ускладнює заборона на імпорт російських нафтопродуктів, яку запровадили у США ще 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Губернатор штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл уже застерег місцевих портових чиновників та операторів терміналів від прийняття російських ресурсів.

Він наголосив, що такі поставки порушують федеральне законодавство і загрожують бізнесу суворими цивільними та кримінальними покараннями.

Раніше повідомлялося, що два з трьох нафтових танкерів, які прямували в США, з російським паливом змінили курс, поставивши під загрозу укладену раніше угоду між главою Білого дому Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним з купівлі та імпорту російського дизельного палива.