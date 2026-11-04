Портам США погрожують багатомільйонними штрафами за прийом танкерів з російським дизелем

Губернаторка американського штату Нью-Джерсі Майкі Шеррілл надіслала листи 12 операторам портів і терміналів із вимогою не приймати танкери з російським дизелем. Вона попередила, що компанії можуть зіткнутися з багатомільйонними штрафами.

Як пише Dilo, про це повідомляє New York Times.

Шеррілл підкреслила, що розвантаження російського пального в Нью-Джерсі порушуватиме ухвалений у 2022 році федеральний закон про заборону імпорту енергоносіїв із РФ. За її словами, влада штату готова застосувати "всі доступні правові та регуляторні інструменти", щоб заблокувати приймання таких танкерів.

Хоча Міністерство фінансів США минулого місяця заявило, що виданий Трампом дозвіл на імпорт російського дизелю нібито відповідає чинному законодавству, губернаторка уточнила, що закон 2022 року не надає президенту чи Мінфіну безумовних повноважень скасовувати ці санкції.

"Купуючи нафту в Росії — відомого постачальника і фінансового спонсора Ірану, — Дональд Трамп забезпечує фінансування країни, яка бере участь у бойових діях проти Америки, аж до вбивства американських солдатів. Будь-яка спроба отримати прибуток від незаконної торгівлі російським пальним загрожує жорсткими санкціями", — йдеться в листі Шеррілл, який отримали, зокрема, енергетичні компанії IMTT, Kinder Morgan та Phillips 66.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа непублічно заохочують американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які прямують до Сполучених Штатів. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа непублічно заохочують американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які прямують до Сполучених Штатів. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат.

Також демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.