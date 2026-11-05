Бізнес отримає новий захист ноу-хау та комерційних таємниць: уряд схвалив пакет законів

Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, який має посилити захист нерозкритих ноу-хау та комерційних таємниць. Нові правила визначатимуть, що вважається незаконним отриманням або використанням такої інформації, та дадуть бізнесу чіткіші механізми захисту своїх прав.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Документи розробили в межах євроінтеграційних зобов’язань України та для впровадження Директиви ЄС №2016/943 про захист нерозкритих ноу-хау і комерційної інформації.

Законопроєкти визначають, у яких випадках отримання, використання або розкриття комерційної таємниці є законним, а в яких — порушенням.

Також передбачено механізми захисту такої інформації під час судових процесів. Зокрема, йдеться про забезпечення конфіденційності, тимчасові та запобіжні заходи, забезпечення позову, а також можливість вимагати відшкодування завданих збитків.

Окремо пропонується змінити статус комерційної таємниці та виключити її з переліку об’єктів права інтелектуальної власності. При цьому для неї діятиме окремий механізм правового захисту відповідно до європейських правил.

В уряді очікують, що нові норми посилять захист бізнесу від незаконного використання конфіденційної інформації, сприятимуть розвитку інновацій та чесної конкуренції, а також зроблять українські правила зрозумілішими для іноземних інвесторів.

Нагадаємо, Україна також готується до європейської системи патентування. Мінекономіки затвердило дорожню карту приєднання до Європейської патентної конвенції на 2026–2027 роки, що має спростити українським компаніям і винахідникам захист своїх розробок у понад 40 країнах.