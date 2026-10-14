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Україна готується до європейської системи патентування: що зміниться для винахідників і бізнесу

документи, чоловік
Мінекономіки затвердило Дорожню карту приєднання до Європейської патентної конвенції / Freepik

Мінекономіки затвердило дорожню карту приєднання України до Європейської патентної конвенції на 2026–2027 роки. Після приєднання українські заявники зможуть користуватися європейською процедурою патентування для захисту винаходів у понад 40 країнах.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Що передбачає дорожня карта

План охоплює п’ять напрямів:

  • підготовку аналітичної бази; 
  • зміни до правових і процедурних правил; 
  • навчання відповідальних фахівців; 
  • підготовку патентних повірених та інших представників професійної спільноти;
  • інформаційну кампанію.

Приєднання до конвенції має спростити оформлення патентного захисту за кордоном і зменшити пов’язані з цим адміністративні та фінансові витрати. Також це один із кроків у межах адаптації українського законодавства до правил ЄС.

Як патентуватимуть винаходи

Після приєднання до конвенції українські винахідники та компанії зможуть подавати заявки через Європейське патентне відомство. Водночас збережеться можливість національного та міжнародного патентування. Вибір залежатиме від ринків, на яких планують захищати винахід, бюджету, строків і особливостей технології.

Національна процедура залишатиметься доступною, зокрема для винаходів, щодо яких діють вимоги безпеки, режим секретності або експортний контроль.

Окремий напрям — захист оборонних технологій і розробок подвійного призначення. Патентна охорона таких винаходів може допомогти залучати інвестиції, розвивати міжнародну технологічну співпрацю та виходити на закордонні ринки.

Проєкт дорожньої карти Мінекономіки та Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) обговорили в березні 2026 року за участю понад 120 представників влади, судової, наукової та освітньої спільноти, бізнесу й патентних повірених. Під час підготовки документа також врахували рекомендації Європейського патентного відомства та досвід інших країн.

Раніше повідомлялося, що українські патенти, торговельні марки та інші об'єкти інтелектуальної власності інтегруватимуть до міжнародних баз даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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