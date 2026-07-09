Українські патенти й торговельні марки інтегрують до міжнародних баз: що це дасть

Українські патенти, торговельні марки та інші об'єкти інтелектуальної власності інтегруватимуть до міжнародних баз даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Це має зробити українські розробки й бренди доступнішими для іноземних партнерів, інвесторів і дослідників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Циборта.

Підставою для інтеграції стала угода про обмін і поширення даних у сфері інтелектуальної власності, яку підписали Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій і ВОІВ.

За словами Циборта, інтеграція українських об'єктів інтелектуальної власності до реєстрів ВОІВ дозволить іноземним партнерам та інвесторам легше знаходити українські розробки й бренди. Українські компанії зможуть представляти свою інтелектуальну власність на міжнародному рівні, а дослідники — звіряти й захищати результати роботи у глобальній системі.

"Ця угода — крок від домовленостей до конкретних рішень: українські ідеї стають помітнішими у світі, а нашим підприємцям і науковцям простіше виходити на міжнародний рівень", — зазначив Циборт.

Наступним етапом стане технічна імплементація угоди. Українська сторона та ВОІВ мають узгодити формати обміну даними, цикли оновлення інформації та інтеграцію з міжнародними базами організації.

Під час зустрічі з генеральним директором ВОІВ Дареном Тангом у Женеві українська сторона також обговорила подальшу співпрацю щодо впровадження національної стратегії у сфері інтелектуальної власності до 2030 року.

Крім того, сторони домовилися продовжити взаємодію з профільними підрозділами ВОІВ, зокрема Академією ВОІВ та Судовим інститутом ВОІВ.

ВОІВ є спеціалізованою установою ООН, яка займається розвитком міжнародної системи інтелектуальної власності. Україна співпрацює з організацією у сферах розвитку національної системи інтелектуальної власності, цифровізації, підтримки інновацій і креативних індустрій.

Нагадаємо, Україна запустила оновлену процедуру боротьби з піратством у мережі: національний перелік сайтів, які порушують права інтелектуальної власності, почали розміщувати на міжнародній платформі Wipo Alert Всесвітньої організації інтелектуальної власності.