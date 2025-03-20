Міноборони планує захищати авторські права військових та нагороджувати за інновації

Військовослужбовці, які розробляють технологічні рішення для армії, матимуть право на авторську винагороду, що дозволить державі ефективно масштабувати ці інновації.

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Ініціативу щодо таких змін реалізує Міноборони, інформує пресслужба відомства.

Про права інтелектуальної власності

Наразі військовослужбовці наукових установ, технічних центрів, майстерень та інших підрозділів Сил оборони щодня розробляють рішення, які допомагають знищувати ворога. Проте права інтелектуальної власності на ці розробки залишаються незахищеними, на відміну від цивільної сфери, зазначають в пресслужбі.

Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти № 13110 та № 13111 про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів. Вони передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:

особисті немайнові права (авторство, збереження цілісності твору) належатимуть військовослужбовцеві, який є автором або винахідником такого об’єкта;

майнові права (використання, ліцензування) набуватиме держава в особі Міноборони (або іншого органу, де особа проходить військову службу).

Зміни до законодавства гарантуватимуть справедливу винагороду військовослужбовцям за розроблені ними об’єкти інтелектуальної власності. Також буде усунено бар’єри для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони для видачі ліцензій.

"В умовах, коли технології створюються, випробовуються та вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Про українську зброю

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ український багі "Варан". Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів.

Також до постачання допустили безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Чаклун".

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.