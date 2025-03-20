Минобороны планирует защищать авторские права военных и награждать за инновации

Военнослужащие, разрабатывающие технологические решения для армии, будут иметь право на авторское вознаграждение, что позволит государству эффективно масштабировать эти инновации.

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Инициативу по таким изменениям реализует Минобороны, информирует пресс-служба ведомства.

О правах интеллектуальной собственности

В настоящее время военнослужащие научных учреждений, технических центров, мастерских и других подразделений сил обороны ежедневно разрабатывают решения, которые помогают уничтожать врага. Однако права интеллектуальной собственности на эти разработки остаются незащищенными, в отличие от гражданской сферы, отмечают в пресс-службе.

Для решения этой проблемы в Верховной Раде Украины зарегистрировано два законопроекта № 13110 и № 13111 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и профильные законы. Они предполагают такое распределение прав интеллектуальной собственности:

личные неимущественные права (авторство, сохранение целостности произведения) будут принадлежать военнослужащему, являющемуся автором или изобретателем такого объекта;

имущественные права (использование, лицензирование) будет приобретать государство в лице Минобороны (или иного органа, где лицо проходит военную службу).

Изменения в законодательство будут гарантировать справедливое вознаграждение военнослужащим за разработанные ими объекты интеллектуальной собственности. Также будут устранены барьеры для масштабирования технологических решений благодаря четким полномочиям Минобороны по выдаче лицензий.

"В условиях, когда технологии создаются, испытываются и совершенствуются на поле боя, защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетов для обороноспособности страны", – отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Об украинском оружии

Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский баги "Варан". Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Также к поставке допустили беспилотник отечественного производства под названием "Колдун".

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.