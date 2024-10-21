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Промышленность
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Украинский баги "Варан" будет помогать ВСУ: чем он особенный

Украинский баги "Варан" будет помогать ВСУ: чем он особенный
Баги "Ворон". Фото: Министерство обороны

Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский баги "Варан". Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что баги "Варан" были спроектированы и изготовлены на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации.

Также на баге установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов – это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

В Минобороны подчеркнули, что баги проектировал инженер, имеющий многолетний опыт по ремонту и эксплуатации автомобилей. Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и т.д.

"Двухместный баги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. .

Напомним, недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке беспилотник отечественного производства под названием "Колдун".

Автор:
Светлана Манько