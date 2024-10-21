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Український багі "Варан" допомагатиме ЗСУ: чим він особливий

Український багі "Варан" допомагатиме ЗСУ: чим він особливий
Багі "Варан". Фото: Міністерство оборони

Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ український багі "Варан". Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що багі "Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. 

Також на багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів - це комплектуючі популярних світових автовиробників.

У Міноборони підкреслили, що багі проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту і експлуатації автомобілів. Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

"Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Місткості бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску "Варан" розвиває швидкість понад 100  км/год", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Чаклун".

Автор:
Світлана Манько