Украинскую оборонную промышленность объединят под брендом Zbroya

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указывается, что в рамках мероприятий к третьей годовщине полномасштабной войны РФ против Украины президент Владимир Зеленский представил новейшие образцы беспилотных систем и другие достижения украинского оборонного производства лидерам иностранных государств и международных организаций, приехавших 24 февраля в Киев.

В ходе презентации партнерам продемонстрировали средства украинского производства, которые массово используются на фронте. Среди прочего это БПЛА-разведчики, FPV-дроны на оптоволокне, наземные роботизированные платформы, дроны-перехватчики, средства РЭБ и РЭР, системы связи, речные дроны, а также ракеты-дроны.

"Мы гордимся, что имеем такое большое производство дронов, средств РЭБ, другого вооружения. Мы начали с первых дней войны и сейчас существенно увеличили эти возможности", — отметил глава государства.

Зеленский рассказал о достижениях украинского оборонного производства. Фото: ОП

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, Украина становится мировым лидером по производству беспилотников. В январе этого года производство дронов увеличилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в украинский ОПК – это то, что укрепляет нашу обороноспособность и усиливает защиту Европы.

Для чего появился бренд Zbroya

Цель бренда – дать общее название всему вооружению и украинской оборонной индустрии, которая стала флагманом производства новейшего оружия благодаря уникальному опыту современной войны.

"Эта экосистема сочетает Силы обороны Украины, министерства, другие государственные органы, государственных и частных производителей, инкубаторы и акселераторы, институты и университеты, волонтеров и различные фонды. В общей сложности есть около 800 производителей, более 1 тыс. команд, работающих над инновационными решениями в области оборонных технологий", - поясняют в ОП.

На первом этапе развитый бренд должен помочь стране привлечь средства союзников в украинский оборонно-промышленный комплекс для производства оружия по “датской модели” и создания совместных оборонных предприятий.

Во время презентации продемонстрировали украинские БПЛА-разведчики и FPV-дроны. Фото: ОП

Единый бренд для украинского оружия объединит производителей

В Министерстве стратегических отраслей промышленности рассказали, что предпочли бы видеть логотипы нового бренда на всей оборонной продукции украинского производства. Его могут использовать производители как государственного, так и частного сектора. Предполагается, что его можно будет наносить на производимую в Украине оборонную продукцию, ее упаковку и т.д.

Для международных партнёров была организована выставка беспилотников. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

"Кроме производителей ВВТ к процессу создания оружия привлечено огромное количество научных заведений, оборонных акселераторов, команд специалистов Military-tech и т.д. Наша идея состоит в том, чтобы объединить всех их единственным брендом Zbroya, понятным каждому украинцу и который будет узнаваем за пределами нашего государства", — рассказала Анна Гвозд.

В рамках проекта министерство завершает разработку специализированного информационного портала zbroya.gov.ua, который будет содержать ряд цифровых сервисов для производителей, предоставлять необходимую информацию и обеспечит доступ к услугам по льготному кредитованию, лизингу, бронированию работников и ряду других инструментов.

Отметим, что недавно Министерство обороны Украины завершило кодификацию и официально допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс ТОККО, разработанный отечественными производителями. Этот комплекс включает дроны-камикадзе, которые уже продемонстрировали эффективность в реальных боевых условиях. Также в этом году Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Кроме того, государственно-акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о создании совместного производства канадских бронемашин Roshel.