Українську оборонну промисловість об'єднають під брендом Zbroya

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Вказується, що у межах заходів до третіх роковин повномасштабної війни РФ проти України президент Володимир Зеленський представив новітні зразки безпілотних систем та інші досягнення українського оборонного виробництва лідерам іноземних держав та міжнародних організацій, які приїхали 24 лютого до Києва.

Під час презентації партнерам продемонстрували засоби українського виробництва, які масово використовують на фронті. Серед іншого це БпЛА-розвідники, FPV-дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та РЕР, системи зв’язку, річкові дрони, а також ракети-дрони.

"Ми пишаємося, що маємо таке велике виробництво дронів, засобів РЕБ, іншого озброєння. Ми почали з перших днів війни і зараз суттєво збільшили ці спроможності", – зазначив глава держави.

Зеленський розповів про досягнення українського оборонного виробництва. Фото: ОП

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна стає світовим лідером з виробництва безпілотників. У січні цього року виробництво дронів збільшилося в 10 разів порівняно з минулим роком. Інвестиції в український ОПК — це те, що зміцнює нашу обороноздатність та посилює захист Європи.

Для чого з’явився бренд Zbroya

Мета бренду – дати спільну назву всьому озброєнню та загалом українській оборонній індустрії, яка стала флагманом виробництва новітньої зброї завдяки унікальному досвіду сучасної війни.

"Ця екосистема поєднує Сили оборони України, міністерства, інші державні органи, державних і приватних виробників, інкубатори та акселератори, інститути та університети, волонтерів і різні фонди. Загалом є близько 800 виробників, понад 1 тис. команд, які працюють над інноваційними рішеннями в галузі оборонних технологій", - йдеться в повідомленні ОП.

На першому етапі розвинутий бренд має допомогти країні у залученні коштів союзників в український оборонно-промисловий комплекс для виробництва зброї за “данською моделлю” та створення спільних оборонних підприємств.

Під час презентації продемонстрували українські БпЛА-розвідники та FPV-дрони. Фото: ОП

Єдиний бренд для української зброї об'єднає виробників

У Міністерстві стратегічних галузей промисловості розповіли, що воліли б бачити логотипи нового бренду на всій оборонній продукції українського виробництва. Його можуть вільно використовувати виробники як державного, так і приватного сектору. Передбачається, що його можна буде наносити на вироблену в Україні оборонну продукцію, її упаковку тощо.

Для міжнародних партнерів була організована виставка безпілотників. Фото: Facebook / Денис Шмигаль

"Окрім виробників ОВТ до процесу створення зброї залучено величезну кількість наукових закладів, оборонних акселераторів, команд фахівців Military-tech тощо. Наша ідея полягає в тому, щоб об’єднати усіх їх єдиним брендом Zbroya, зрозумілим кожному українцю і який буде пізнаваним за межами нашої держави", — розповіла Анна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Наразі в межах проєкту міністерство завершує розробку спеціалізованого інформаційного порталу zbroya.gov.ua, який міститиме низку цифрових сервісів для виробників, надаватиме необхідну інформацію та забезпечить доступ до послуг щодо пільгового кредитування, лізингу, бронювання працівників та низки інших інструментів.

Зауважимо, нещодавно Міністерство оборони України завершило кодифікацію та офіційно допустило до використання безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, розроблений вітчизняними виробниками. Цей комплекс включає дрони-камікадзе, які вже продемонстрували ефективність у реальних бойових умовах. Також цього року Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Крім того, державно-акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду щодо створення спільного виробництва канадських бронемашин Roshel.