Міноборони допустило до експлуатації вітчизняні дрони-камікадзе ТОККО

Міністерство оборони України завершило кодифікацію та офіційно допустило до використання безпілотний авіаційний комплекс ТОККО, розроблений вітчизняними виробниками. Цей комплекс включає дрони-камікадзе, які вже продемонстрували ефективність у реальних бойових умовах.

Про це повідомило Міністерство оборони.

За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ, дрони ТОККО мають високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотники доступні у двох модифікаціях, які відрізняються масою бойового навантаження. Усі елементи комплексу мають спеціальне захисне покриття, що дозволяє використовувати їх у складних польових умовах.

До складу комплексу входять наземна станція управління, пульт керування, окуляри пілота, щогла для зв’язку та десятки безпілотників.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підтвердив, що перші бойові випробування дронів-камікадзе ТОККО пройшли успішно. У ході реального бою вони вразили ворожу техніку, продемонструвавши високий потенціал новітніх розробок української оборонної промисловості.

Нагадаємо, у листопаді Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор". Безпілотники мають гарні характеристики швидкості і можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль.