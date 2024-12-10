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Міноборони допустило до експлуатації роботизований комплекс Droid TW 12.7

Droid TW 12.7
Міноборони допустило до експлуатації роботизований комплекс Droid TW 12.7. Фото: скріншот з відео

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

В Міноборони запевнили, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Технічні характеристики Droid TW 12.7

Роботизований комплекс Droid TW 12.7 має наступні технічні характеристики:

  • кулемет калібру 12.7 мм; 
  • гусенична платформа для найскладніших умов; 
  • дистанційне управління через планшет; ⁠
  • працює на цифровому звʼязку.

Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, в умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.

"Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – додав він.

Нагадаємо, упродовж листопада Міноборони кодифікувало понад 120 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) для потреб Сил оборони, з яких майже 90% — новинки українського виробництва.

Нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.

Також було кодифіковано швидкісний броньований екскаватор-навантажувача JCB HMEE.

Автор:
Ольга Колесніченко