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Міноборони допустило до експлуатації роботизований комплекс Droid TW 12.7
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 — Droid TW 12.7.
Про це повідомила пресслужба відомства.
В Міноборони запевнили, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.
Технічні характеристики Droid TW 12.7
Роботизований комплекс Droid TW 12.7 має наступні технічні характеристики:
- кулемет калібру 12.7 мм;
- гусенична платформа для найскладніших умов;
- дистанційне управління через планшет;
- працює на цифровому звʼязку.
Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, в умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.
"Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – додав він.
Нагадаємо, упродовж листопада Міноборони кодифікувало понад 120 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) для потреб Сил оборони, з яких майже 90% — новинки українського виробництва.
Нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.
Також було кодифіковано швидкісний броньований екскаватор-навантажувача JCB HMEE.