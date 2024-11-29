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Міноборони кодифікувало броньований екскаватор JCB HMEE
Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використання швидкісного броньованого екскаватора-навантажувача JCB HMEE у військах. Ця техніка, популярна серед армій багатьох країн світу, тепер стане частиною інженерного забезпечення української армії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
JCB HMEE (High Mobility Engineer Excavator) — це спеціальна броньована машина, здатна виконувати широкий спектр завдань навіть у складних умовах.
Її особливості включають:
- вагу близько 16 тонн;
- максимальну швидкість до 100 км/год;
- повний захист екіпажу відповідно до стандартів STANAG;
- високі характеристики прохідності завдяки повному приводу, управлінню всіма колесами та блокуванню диференціалів.
"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу", — прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Машина має ергономічну кабіну з кондиціонером, посилену підвіску та гальма, що адаптовані до військових умов. Її висока мобільність і броньований захист дозволять використовувати техніку на передовій для виконання інженерних завдань.
Впровадження JCB HMEE підкреслює прагнення України підвищити ефективність і безпеку виконання інженерних робіт у зоні бойових дій.
Нагадаємо, нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.
Також повідомлялося, що відомство офіційно допустило до використання в Збройних силах України унікальний всюдихід-амфібію "ТАХА", розроблений українськими інженерами.