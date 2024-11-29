Минобороны кодифицировало бронированный экскаватор JCB HMEE

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использование скоростного бронированного экскаватора-погрузчика JCB HMEE в войсках. Эта техника, популярная среди армий многих стран мира, теперь станет частью инженерного обеспечения украинской армии.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

JCB HMEE (High Mobility Engineer Excavator) – это специальная бронированная машина, способная выполнять широкий спектр задач даже в сложных условиях.

Ее особенности включают:

вес около 16 тонн;

максимальную скорость до 100 км/ч;

полная защита экипажа в соответствии со стандартами STANAG;

высокие характеристики проходимости благодаря полному приводу, управлению всеми колесами и блокировке дифференциалов.

"Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира", — прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Машина имеет эргономичную кабину с кондиционером, усиленную подвеску и адаптированные к военным условиям тормоза. Ее высокая мобильность и бронированная защита позволят использовать технику на передовой для выполнения инженерных задач.

Внедрение JCB HMEE подчеркивает стремление Украины повысить эффективность и безопасность выполнения инженерных работ в зоне боевых действий.

Напомним, что недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный. бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Это бронированное транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.

Также сообщалось, что ведомство официально допустило к использованию в Вооруженных силах Украины уникальный вездеход-амфибию ТАХА, разработан украинскими инженерами.