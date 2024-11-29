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Минобороны кодифицировало бронированный экскаватор JCB HMEE
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использование скоростного бронированного экскаватора-погрузчика JCB HMEE в войсках. Эта техника, популярная среди армий многих стран мира, теперь станет частью инженерного обеспечения украинской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
JCB HMEE (High Mobility Engineer Excavator) – это специальная бронированная машина, способная выполнять широкий спектр задач даже в сложных условиях.
Ее особенности включают:
- вес около 16 тонн;
- максимальную скорость до 100 км/ч;
- полная защита экипажа в соответствии со стандартами STANAG;
- высокие характеристики проходимости благодаря полному приводу, управлению всеми колесами и блокировке дифференциалов.
"Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира", — прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Машина имеет эргономичную кабину с кондиционером, усиленную подвеску и адаптированные к военным условиям тормоза. Ее высокая мобильность и бронированная защита позволят использовать технику на передовой для выполнения инженерных задач.
Внедрение JCB HMEE подчеркивает стремление Украины повысить эффективность и безопасность выполнения инженерных работ в зоне боевых действий.
Напомним, что недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный. бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Это бронированное транспортное средство мультифункциональное и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.
Также сообщалось, что ведомство официально допустило к использованию в Вооруженных силах Украины уникальный вездеход-амфибию ТАХА, разработан украинскими инженерами.